В Госдуме анонсировали изменения в оплате ЖКХ с марта 2026 года

С 1 марта 2026 года сроки оплаты услуг ЖКХ в Новосибирской области изменятся. Теперь последним днем для оплаты станет 15-е число каждого месяца, а не 10-е, как сейчас. Соответствующий закон был принят Государственной Думой.

Документ также вводит новые сроки для выдачи платежных документов. Теперь их будут предоставлять с 1-го по 5-е число месяца. Эти изменения направлены на улучшение жизни граждан. Многие получают зарплату 12-го или 15-го числа, и новый порядок поможет избежать просрочек и пеней.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет публиковать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) данные о делах по взысканию долгов за коммунальные услуги.

Напомним, в ноябре правительство РФ утвердило предельную индексацию платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 1 января 2026 года тарифы ЖКХ проиндексируют для всех регионов на 1,7%. Такой рост обусловлен увеличением НДС с 20 до 22%.

Второе повышение расценок на ЖКУ пройдёт с 1 октября 2026 года. Рост будет отличаться в зависимости от региона. Например, в Новосибирской области общее повышение за год составит 12,4%.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области изменятся тарифы на капремонт.