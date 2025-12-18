Средний счет по ПДС у жителей СФО составляет 59,5 тыс. рублей

Анализ обезличенных данных, охватывающих более 200 тысяч участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) в Сибири, заключивших соглашения с НПФ ВТБ, показал гендерные различия в накоплениях. В среднем, женщины аккумулируют больше средств, чем мужчины.

Наибольшие сбережения в Сибирском федеральном округе формируются у граждан в возрастных группах от 56 до 65 лет и старше. Их средний счет составляет более 75,9 тысяч рублей у женщин и 79,7 тысяч рублей у мужчин. Среди активно участвующих в программе также выделяется категория от 46 до 56 лет, где средний размер счета у женщин достигает 45 тысяч рублей, а у мужчин – 29,5 тысяч рублей.

Впервые в текущем году в статистику вошли сибиряки, не достигшие 18-летнего возраста. В среднем, на их счетах ПДС у девушек находится 14,8 тысяч рублей, а у юношей – 15,8 тысяч рублей. Суммарные инвестиции самой молодой группы участников ПДС в Сибири превышают 900 миллионов рублей.

Стоит отметить, что Сибирский федеральный округ занял вторую позицию по количеству участников программы долгосрочных сбережений, представляя 18,3% клиентской базы. Лидирует Центральный федеральный округ (32% участников ПДС), за ним следуют Приволжский ФО (16%), Северо-Западный федеральный округ (12,3%) и Южный федеральный округ (7,4%). Наименьшую активность проявляют жители Уральского (6,6%), Дальневосточного (5,5%) и Северо-Кавказского (1,9%) федеральных округов. В целом, по всем регионам наблюдается устойчивый рост числа участников программы.

К началу декабря 2025 года общая сумма средств, находящихся под управлением по программе долгосрочных сбережений, превысила 100 миллиардов рублей. Средний счет у женщин составляет 69 тысяч рублей, в то время как у мужчин – 64 тысячи рублей.

За десять месяцев текущего года общее число клиентов фонда превысило 11,2 миллиона человек. Объем активов достиг почти 1,3 триллиона рублей, из которых 1 триллион рублей составляют пенсионные накопления клиентов по договорам ОПС, продемонстрировав прирост в 9,5% с начала года. Объем пенсионных резервов (средства клиентов по НПО и ПДС) составил 227 миллиардов рублей, увеличившись на 54%. Общая сумма пенсионных выплат клиентам за три квартала превысила 30 миллиардов рублей.

Согласно данным Банка России, ВТБ Пенсионный фонд занимает лидирующую позицию по размеру активов, объему пенсионных накоплений и количеству клиентов по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС).