В Госдуме вспомнили о таксофонах на фоне проблем со связью

Регулярные отключения связи в российских городах могут возродить телефонные будки, но на новый лад — с доступом в интернет. Об этом 13 марта сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление Игоря Антропенко, члена комитета Госдумы по промышленности и торговле.

— Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности, — сказал Антропенко.

Он подчеркнул, что жители приграничных регионов давно привыкли к ограничениям связи. Однако в Москве ситуация сложнее, поскольку здесь сосредоточены многие административные центры.

Напомним, в последние дни в центре Москвы возникли проблемы с мобильным интернетом и связью. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что это временные меры для обеспечения безопасности и они будут продолжаться, пока это необходимо. На вопрос СМИ о влиянии ограничений на работу администрации президента Песков ответил: «Пользуемся стационарными телефонами».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские операторы начнут отключать связь и интернет по запросу ФСБ.