В Новосибирске корректируют движение транспорта после ввода моста через Обь

После открытия движения по четвертому мосту через Обь мэрия Новосибирска утвердила ряд решений по организации дорожного движения. Эти меры призваны эффективнее распределить транспортные потоки и повысить пропускную способность магистралей, связанных с новой переправой.

Изменения уже коснулись левого берега. На площади Труда был устранён левый поворот на светофоре, который использовался троллейбусами для движения в сторону ул. Станционной. Теперь троллейбусы следуют по новому съезду на автономном ходу, так как контактная сеть на этом участке отсутствует.

В ближайшее время будут скорректированы режимы работы светофоров и изменено направление движения по полосам на пересечении Ипподромской магистрали с улицей Военной. С наступлением тепла там же планируется обустроить дополнительные разворотные площадки и съезд на улицу Зыряновскую.

Особое внимание уделяется развитию общественного транспорта. Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в перспективе планируется запуск новых маршрутов, для которых по условиям концессии проезд по четвёртому мосту будет бесплатным.

— В схемах они предусмотрены, но организация требует дополнительных вложений. В частности, на обустройство остановочных пунктов и пешеходных переходов на Ипподромской магистрали, — пояснил глава города.

Напомним, движение по четвертому мосту через Обь было открыто в ночь с 15 на 16 декабря.