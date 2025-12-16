В Госдуме сообщили о праве жильцов на перерасчет платы за ЖКХ

Россияне могут пересчитать плату за коммунальные услуги, если отсутствовали в квартире более пяти дней подряд. Например, во время новогодних праздников. Об этом 16 декабря заявил Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

По его словам, коммунальные услуги можно пересчитать, если они рассчитываются по нормативу без приборов учета. Это касается холодной и горячей воды, водоотведения и газа. Но перерасчет за отопление не предусмотрен. Чтобы оформить перерасчет, нужно заранее сообщить управляющей компании (УК) или ресурсоснабжающей организации (РСО) о своем отсутствии.

Если уведомление не было подано заблаговременно, можно предоставить подтверждающие документы после поездки. Это могут быть билеты, гостиничные чеки или командировочные удостоверения.

— Правила перерасчета одинаковы для каждого проживающего, однако факт отсутствия нужно подтвердить. Управляющая компания обязана выполнить перерасчет в течение пяти рабочих дней после обращения. В случае отказа в перерасчете граждане могут обжаловать решение в госжилинспекции или в суде, — добавил Якубовский в интервью РИА Новости.

