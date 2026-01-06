Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вышла книга, посвященная реставрации исторических самолетов до летного состояния. Одним из ее авторов стал генеральный директор компании «Авиареставрация» Владимир Бернс. В интервью Infopro54 он рассказал о книге, об истории своей компании и о том, как и за чей счет восстанавливается техника военных лет.

— Владимир Андреевич, как и с чего начиналась история вашей компании?

— История началась в марте 1992 года. Мне предложили стать техническим директором фирмы, которая получила заказ от Центрального музея ВВС в Монино на реставрацию четырех американских самолетов, поставленных по ленд-лизу: А-20 «Бостон», В-25 «Митчелл», Р-63 «Кингкобра» и Р-39 «Аэрокобра». Для ученых, для инженеров в то время работы не было, люди сидели без зарплаты, в моем институте многие разбежались. А новое предложение подразумевало не только получение денег, оно было интересным по самой сути работы. Я принял предложение, и это не было каким-то усилием над собой — мне стало интересно.

Осенью того же года в Новосибирск приехал известный коллекционер самолетов и бизнесмен из Новой Зеландии Тим Уоллис. Он посмотрел как мы делаем «Бостон» и предложил восстановить до летного состояния один самолет И-16. Потом заказ вырос до девяти машин: шести И-16 и трех И-153 «Чайка». Первый И-16 взлетел в июле 1995 года, а потом мы выпускали самолеты через каждые три месяца. И вот с этих заказов началась история «Авиареставрации».

— Как решался вопрос материалов, чертежей и кадров?

— Самым трудным в нашем деле было отсутствие чертежей. Документацию на большинство самолетов военных лет не найти, что-то просто было уничтожено. Например, для воссоздания чертежей И-16 мы использовали шесть сбитых самолетов. То есть буквально по крупицам собирали. Огромный труд! Я не привлекал к работе профессиональных конструкторов — это сознательное решение. Если чего-то не хватает, настоящий конструктор додумает, сам спроектирует. А нам так нельзя, мы должны воссоздать самолет в точности. Так мои же инженеры и восстановили чертежи. Некоторых ребят, к сожалению, уже нет в живых. Первый чертеж был сделан Олегом Морозовым.

И, конечно, мы искали и собирали все доступные материалы, связанные с историей авиастроения в 30-е и 40-е годы прошлого века. Нужны ведь не только чертежи. Сейчас у нас огромный архив: все журналы авиационной промышленности с 1931 по 1940 год, старые книги, материалы из архивов, копии отчетов ЦАГИ, отчетов Летно-исследовательского института, результаты заводских испытаний.

С материалами для восстановления авиатехники была отдельная история. Как известно, самолеты 30-х и 40-х годов имели цельнодеревянную или смешанную деревометаллическую конструкцию планера. В настоящее время в авиации древесина не является столь значимым материалом, но нужна реставраторам. Англичане заявляли, что в России нет авиационной древесины: технологии утеряны, нет соответствующих клеев и так далее. Для изготовления авиационной древесины, во-первых, используют отдельно стоящие деревья — нужно, чтобы расстояния между годовыми кольцами были одинаковыми. Кроме того, когда дерево спиливают, то его не валят, а нежно опускают на землю с помощью веревок. Иначе в случае удара могут образоваться микротрещины. И мы здесь, в Новосибирской области, нашли все, что нужно, и сравнили с зарубежными образцами.

Канадская ель (спрус) считается лучшей авиационной древесиной. Ее нам сюда привезли, мы нарезали образцы. А у нас была маслянинская сосна — директор Маслянинского леспромхоза нам помог и все организовал. Испытания показали, что наша местная сосна не хуже, чем их спрус. Дальше — клей, которым выклеиваются слои деревянной обшивки самолета. Мы приобретали клей на нашем оптическом заводе. И тоже провели сравнительные испытания по всем правилам. Одним из лучших зарубежных клеев для древесины считается Aerodux-500. В ходе испытаний выяснилось, что наш клей лучше.

По металлу и по технологии работы с ним тоже были свои тонкости.

Что касается кадров, то почти 30 лет со мной работают одни и те же люди. У нас почти нет текучки. Это люди, для которых авиареставрация стала делом жизни.

— В начале пути вы и ваши коллеги ездили куда-нибудь учиться, перенимать опыт?

— В 1994 году мы съездили в Англию. Тим Уоллис организовал поездку. Законодателями в деле авиареставрации считают именно англичан, даже не американцев. Мы ездили, смотрели, как люди работают, общались с мастерами. Даже одно пари заключили — кто раньше восстановит самолет. Мы выиграли, быстрее сделали.

— Кто был заказчиком работ по реставрации старых военных самолетов?

— Основными заказчиками в абсолютном большинстве случаев выступали частные музеи и крупные зарубежные коллекционеры. Государственные музеи заказывали крайне редко, у них не было денег. Нашим первым крупным заказчиком был Тим Уоллис, о котором я уже говорил. Позже мы делали самолеты для американского мецената Пола Аллена, сооснователя Microsoft, и других коллекционеров. В России заказчиком выступал, например, Музей техники Вадима Задорожного. Это частный музей.

— Где находят и откуда привозят самолеты, которые потом ваша команда восстанавливает?

— Большая часть самолетов была найдена на дне озер и болот. Отсутствие кислорода в таких условиях хорошо консервирует технику. Например, один из наших Ил-2 пролежал на глубине 19 метров в озере под Мурманском. Он был найден в 2011 году после двух лет поисков. Это самолет летчика Валентина Скопинцева, который был подбит 25 ноября 1943 года.

Подробности боя, в котором он участвовал, достаточно хорошо известны. Летчик Скопинцев и стрелок Владимир Гуменный произвели штурмовку немецких позиций и сбили вражеский самолет. Но самому Ил-2 тоже досталось: снаряд зенитной пушки пробил броню и попал в генератор, по штурмовику стрелял пулемет немецкого истребителя. Стрелок был ранен. Летчик немного не дотянул до своего аэродрома и посадил самолет на замерзшее озеро. Раненого стрелка он донес до своих. И вот этот самолет искали специалисты — в том числе по воспоминаниям детей Валентина Михайловича Скопинцева. Он рассказывал им о тех событиях и об озере. Понятно было, что самолет лежит на дне, он ушел туда сразу, как только растаял лед. Его искали с помощью гидролокаторов. Нашли в итоге не в том озере, где первоначально шли поиски, а в соседнем. Поднимали Ил-2 с глубины с помощью понтонов, потом отбуксировали к берегу и там вытащили автокраном. А затем аккуратно везли в Новосибирск. Видите, это настоящая спецоперация, и в ней участвовали разные специалисты. Самолет Скопинцева восстановлен до летного состояния.

— Сколько самолетов всего было сделано с момента начала работы компании и до сегодняшнего дня?

— В общей сложности мы восстановили более 50 самолетов.

— Сколько их них поднялись в небо?

— Летающих самолетов у нас около 20.

— На восстановленные самолеты вы ставите импортные двигатели. Почему?

— Восстановить родной двигатель и запустить его на стенде возможно. Это мы сделали. Но летать на таком моторе нельзя. Никто не знает, сколько двигатель «отвоевал». Средняя жизнь самолета на фронте составляла 30 часов, и двигатели рассчитывались всего на 60 часов ресурса. Мы ставим американские двигатели «Эллисон» 40-х годов, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу. Американцы их выпустили в большом количестве, законсервировали, и теперь эти двигатели используются в авиареставрации.

— Какой самолет восстановили последним?

— Одной из наших последних крупных работ стал тот самый штурмовик Ил-2 Валентина Скопинцева, о котором я рассказывал. Летные испытания восстановленного самолета проходили в «СибНИА им. С. А. Чаплыгина». В 2018 году на самолете был совершен дальний перелет в Берлин для участия в международном авиасалоне ILA. Самолет летел маршрутом Москва — Калуга — Брянск — Минск — Гродно — Варшава — Познань — Берлин. Это был единственный летающий Ил-2 в России, и его зарубежный дебют вызвал огромный интерес. За штурвалом был директор СибНИА, летчик-испытатель первого класса Владимир Барсук.

— Когда прекратилось сотрудничество с зарубежными партнерами?

— Мы всегда хотели, чтобы наши исторические самолеты летали здесь, в России. И всегда хотели, чтобы работы по авиареставрации были востребованы именно внутри страны. Но российских заказов было немного. И мы воссоздавали самолеты за счет ресурсов западных партнеров. Сейчас с зарубежными партнерами активного сотрудничества нет.

— Ведете ли вы сегодня реставрационные работы?

— Сейчас у нас в работе и в ожидании реставрации находятся в общей сложности три самолета. Это два Ту-2, выкупленные фондом «Крылатая память Победы» в США. Это советские бомбардировщики, которые американцы вывезли из Китая после корейско-китайского конфликта. И еще один самолет, над восстановлением которого мы работаем, — одноместный штурмовик Ил-2, поднятый со дна озера. Единственный в мире экземпляр такой модификации. Однако работы идут медленно из-за недостатка финансирования. Мы начали работать над ним за свои деньги, но средств не хватает.

— Кто может стать заказчиком этих работ, помочь в их завершении?

— Увы, спроса внутри страны практически нет. Заказчиком могло бы выступить государство. Обращались в администрацию президента, везде обращались. Кстати, президент издал поручение разработать план мероприятий по поддержке авиареставрации. Это нужное решение, подчеркивающее важность сохранения памяти об истории военной авиации. Мы ждем и рассчитываем, что будут сделаны и следующие шаги. Надеемся на крупный российский бизнес или частных меценатов.

— В этом году вышла книга «Реставрация исторических самолетов до летного состояния», которую вы написали вместе с президентом фонда «Крылатая память Победы» Борисом Осятинским. Чему она посвящена, какие материалы в нее вошли?

— Книга посвящена всей нашей многолетней работе. Там много технической информации, но также и истории — о летчиках, самолетах, их поиске и подъеме. Реставрация самолета — это ведь не только инженерные, производственные вопросы. Все делается во имя важнейшей задачи — сохранения памяти о прошлом нашей великой страны. Результатом реставрации исторических самолетов становится то, что эта техника экспонируется на различных площадках, участвует в демонстрационных полетах — как в России, так и за рубежом. Полеты в дни ознаменования воинской славы нашей страны дают возможность зрителям разного возраста увидеть, прикоснуться к славной истории своей Родины, в очередной раз испытывая гордость и благодарность за то, что было сделано предыдущими поколениями. А полеты наших исторических самолетов за рубежом развеивают миф о доминировании англо-американской авиации во Второй мировой войне.

— Как в других странах сейчас обстоят дела с авиареставрацией?

— В ряде стран это направление развито очень хорошо. За рубежом летают более 2 тысяч раритетных самолетов. В Англии, США, Франции есть десятки реставрационных мастерских, многие из которых работают при крупных музеях. Например, есть Имперский военный музей в Даксфорде — крупнейший авиационный музей Великобритании, который сам ведет масштабные реставрационные работы. В Китае же, например, нет ни одного летающего раритетного самолета. Потому что у них фактически нет своей истории авиации. Ближний Восток проявлял интерес к теме, но это ничем не кончилось. Я предполагаю, что по той же самой причине — у них нет своей истории авиации.

— Почему России обязательно надо сохранять и популяризировать историю отечественной авиации?

— Именно потому, что у нас эта история есть. Это великая история! Повторю, мало у какой страны есть такая. Создавали эту историю замечательные конструкторы, инженеры, героические летчики и авиамеханики. Их вклад в победу нашей страны над фашизмом огромен. Это самим нельзя забывать и нельзя позволять другим обесценивать. Сейчас мы в России единственные, кто занимается восстановлением исторических самолетов до летного состояния в таких объемах. Хочется верить, что история авиареставрации в России будет продолжаться.

— Этому делу ведь и мало кто учит. Много у вас учеников?

— Есть, но это единицы. Преемственность, передача опыта в нашем деле— серьезная проблема. Даже те, кто хочет заниматься реставрацией самолетов, кто многому научился, иногда выбирают другую сферу деятельности, потому что там больше возможностей в плане дохода. Тем не менее кадры есть, не все потеряно.

— Владимир Андреевич, вы никогда не жалели, что пошли по этому пути, выбрали такое непростое дело?

— Были на этом пути разные ситуации, разные периоды, в том числе и очень непростые. Мне приходилось и разочаровываться в людях, и негодовать из-за каких-то событий и обстоятельств, и сомневаться. Но в самой работе я не разочаровывался никогда. С нашими восстановленными самолетами связано большое количество торжественных, волнующих, трогательных моментов. Каждый из них, думаю, можно считать наградой за огромный труд нашего коллектива. Часть из них описана в книге. Вам приведу один пример.

В 1998 году восстановленные нами самолеты были впервые представлены на авиационном празднике в Новой Зеландии, который назывался «Красные звезды над Ванакой» (Ванака — название города и озера). Там были около 70 тысяч зрителей со всего мира. Открывая праздник, диктор на всю эту огромную аудиторию произнес такие слова: «Не все присутствующие знают, что решающая роль в победе над фашизмом принадлежит Советскому Союзу, что советский народ потерял более 20 миллионов жизней. Всем — встать».

Многотысячная публика поднялась, и под песню «Вставай, страна огромная» взлетела пятерка наших истребителей И-16. И когда в России в День Победы в небо над городами поднимаются исторические самолеты, восстановленные нами, я понимаю, что все не зря.

Владимир Бернс — главный научный сотрудник отделения динамической прочности ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина».Генеральный директор ООО «Авиареставрация». Профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ, доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Новосибирской области. Почетный авиастроитель РФ.