На Михайловской набережной откроется самый длинный каток в Новосибирске

На Михайловской набережной Новосибирска скоро откроется новое зимнее пространство для отдыха. В эти выходные начнет работать самый длинный в городе видовой каток, сообщает пресс-служба Дирекции городских парков.

Протяженность ледовой дорожки составит около 600 метров. Каток подойдет как для спокойных прогулок на коньках, так и для активного катания.

— Вид с ледовой дорожки великолепный: на реку, четыре моста, парк «Арена» с интерактивной ёлкой и телевышкой. Отличная локация для фотографий, — говорится в сообщении.

Для гостей предусмотрены теплые раздевалки, прокат коньков и уютное кафе. Набережная уже украшена новогодней иллюминацией.

Тем временем на Михайловской набережной возводят Ледовый городок. Дата его открытия будет объявлена позже.

В целом этой зимой в городе откроют 69 ледовых площадок, по инициативе департамента культуры, спорта и молодежной политики. Из них 20 площадок — катки, а 49 — хоккейные коробки. На 15 площадках можно будет взять напрокат инвентарь.

С 1 декабря начали работать катки в Нарымском сквере, на стадионе «Чкаловец» и в Центральном парке. Здесь регулярно организуют праздничные мероприятия и мастер-классы по катанию на коньках и хоккею. На стадионе «Чкаловец» в этом сезоне также будут проводить занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Центральном парке добавили еще одну раздевалку и увеличили количество сотрудников, выдающих инвентарь.

В парках «Арена», «Берёзовая роща», «Затулинский», «Сосновый Бор», «Заельцовский», а также «У моря Обского» будут работать платные ледовые катки. В Бугринской роще, а также в парках имени Кирова, Центральном и Первомайском в Первомайском районе можно будет покататься на коньках бесплатно.

Для того, чтобы покататься на платных катках в арендованных коньках придется заплатить от 120 до 350 рублей. Еще за 100 рублей на катках предлагаются в аренду детские опоры для катания, а также ячейки для обуви. Вход со своими коньками — от 120 до 200 рублей.

В городских парках Новосибирска создадут лыжные трассы. Покататься на лыжах можно будет в Нарымском сквере и на стадионах «Электрон», «Фламинго», «Красное знамя».

В 11 городских парках появятся горки для катания. В восьми из них будут как маленькие, так и большие горки.

Ранее редакция сообщала о концепции и стоимости ледового городка в Новосибирске.