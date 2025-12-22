Ректором НГУ назначен Дмитрий Пышный

Наблюдательный совет Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ) единогласно одобрил кандидатуру Дмитрия Пышного на пост нового ректора. Таким образом, завершается 14-летняя эпоха руководства Михаила Федорука, возглавлявшего вуз с 2012 года.

Заседание совета под председательством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова утвердило кандидатуру, предложенную министерством.

—Наблюдательный совет принял это предложение единогласно, — заявил Фальков журналистам.

О том, что Михаил Федорук не будет претендовать на пост ректора, стало известно в ноябре текущего года. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон № 157-ФЗ, который ограничил полномочия руководителей вузов тремя сроками до пяти лет каждый. При этом в день вступления закона в силу — 1 июля 2020 года — все действующие сроки ректоров были «обнулены» и стали считаться первыми. Таким образом, у Федорука формально оставался запас ещё на один пятилетний срок.

Однако другой пункт этого же закона, поднял предельный возраст для занятия должности ректора государственного вуза с 65 до 70 лет. Текущий срок Михаила Федорука истекает 18 февраля 2026 года. В этот же день ему исполняется 70 лет, что делает невозможным продление полномочий на полноценный новый срок. Таким образом, его решение уйти связано с долгосрочным кадровым планированием, позволяющим новому руководителю плавно вступить в должность.

Дмитрий Пышный, в настоящее время занимает пост заместителя министра науки и высшего образования.

