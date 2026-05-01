В Новосибирске состоялась документальная читка к 40-летию Чернобыльской аварии

В Новосибирске прошла документальная читка «Голоса Чернобыля», приуроченная к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В стенах Новосибирской государственной областной научной библиотеки артисты Первого театра Артем Худяков и Кристина Кашко читали для зрителей воспоминания ликвидаторов, свидетелей и жителей зоны отчуждения.

В настоящее время в открытых источниках есть большое количество документов, которые имеют отношение к аварии на Чернобыльской АЭС — от официальных заключений и отчетов до воспоминаний чернобыльцев, записанных в разное время. Команда Первого театра около года подбирала материалы, которые станут основой нового сценического проекта.

— В будущем мы хотим сделать в театре проект, посвященный Чернобылю. Это может быть спектакль или та же читка. И вот для этого был отобран довольно внушительный объем документов. Небольшая их часть выбрана для документальной читки в стенах библиотеки, — рассказал Infopro54 актер Первого театра Артем Худяков.

Документальная читка — это редкий для Новосибирска формат. Но для темы Чернобыльской катастрофы он кажется чуть ли не самым точным и самым пронзительным: нет декораций, костюмов, музыки — только свидетельства о страшной катастрофе, прочитанные вслух.

— Самое сложное — читать не какие-то справки, заключения, а истории людей живых, которые там были в этот момент: и то, что они запомнили, и то, что с ними стало потом, как Чернобыль повлиял на их жизнь. Читать об этом, правда, очень тяжело. Мы видели своей задачей найти верную интонацию, прочитать свидетельства так, чтобы не уйти совсем в слезы, а показать, с чем столкнулась страна, люди, — говорит актриса Первого театра Кристина Кашко.

На документальную читку пришли люди разного возраста. Несколько человек привели детей. Среди слушателей были те, у кого в семьях есть чернобыльцы.

