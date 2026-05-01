Аттракционы в парках Новосибирска подорожают до 20%

Запуск большинства аттракционов в парках города планируется с 1 мая. Однако, некоторые карусели еще готовят к сезону: проводят профилактику, а также подкрашивают. Об этом сообщили в дирекции городских парков мэрии Новосибирска.

— Необходимо проверить каждый аттракцион, чтобы у посетителей оставались только хорошие воспоминания, — отметили в дирекции.

Антон Степанов, представитель Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) в Новосибирске в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметил, что цены на аттракционы в городе в этом году вырастут.

— В спальных районах, где много муниципальных аттракционов, рост цен на них составит не более 7% — на уровне инфляции. Там повышать больше некуда, платежеспособный спрос низкий. В массовых и раскрученных локациях возможен рост цен до 20%. Решение будут принимать владельцы коммерческих аттракционов, — пояснил Степанов.

Он отметил, что сейчас идет процесс реформирования взимания оплаты за аттракционы

Напомним, с января по сентябрь 2025 года аттракционы в парках МАУ «Дирекция городских парков» посетили 1 490 912 человек. Это на 18% больше, чем за тот же период 2024 года. Антон Сапир объяснял это ростом числа мероприятий, которые проводились в парках и привлекали больше посетителей.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на сегодняшний день в рубрике «парки аттракционов» зарегистрировано 46 локаций. В 2025 году официально работали 30.

Ранее редакция сообщала о том, что сенатор предложил открывать в России «Чебурляндии» — аналоги «Диснейленда». В таких парках можно разместить аттракционы, интерактивные зоны и шоу с использованием мультимедиа.