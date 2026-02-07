Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

В начале 2026 года жители Новосибирска продемонстрировали возросший интерес к зарубежному отдыху. Согласно данным платформы Авиасейлс, доля международных бронирований в январе достигла 32%, что на процентный пункт больше, чем год назад. Несмотря на это, внутренний туризм сохранил своё лидерство, оставив за собой 68% всех поездок.

По данным аналитиков, новосибирцы стали планировать более продолжительные заграничные поездки. Средняя длительность такого путешествия в январе составила 10 дней. Для сравнения, поездки по России традиционно были короче — около пяти дней.

Что касается географии предпочтений жителей города, то она заметно сместилась в сторону Азии. Бангкок стал самым популярным зарубежным направлением месяца. Однако аналитики выделяют впечатляющий рост спроса на Узбекистан.

— Интерес к Узбекистану со стороны путешественников из Новосибирска вырос беспрецедентно: доля бронирований на это направление увеличилась на 65%, — подчёркивают авторы исследования.

Январь также отметился увеличением числа путешественников с детьми. Если в прошлом году детские билеты оформлялись в каждом 13-м случае, то теперь — уже в каждом 9-м.

Среди российских направлений уверенно лидировала Москва, за ней следовали Санкт-Петербург и Сочи. Причём интерес к черноморскому курорту подскочил почти вдвое — бронирований стало больше на 49%. Этот рост продолжает общую тенденцию прошлого года, когда новосибирцы активно осваивали новые зарубежные направления и переоткрывали для себя российские курорты.

Таким образом, в 2026 году продолжаются тренды, зафиксированные в 2025 году. Напомним, в 2025 году главным двигателем роста зарубежных поездок из Новосибирской области стали азиатские страны. Особенно заметный рост спроса наблюдался на билеты во Вьетнам (+245%), Японию (+182%), Китай (+33%) и Таиланд (+30%).

