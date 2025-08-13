Рекламодателям

В Новосибирске новая насосная станция укрепит теплоснабжение левобережья

  • 13/08/2025, 16:15
В Новосибирске новая насосная станция укрепит теплоснабжение левобережья
В ближайшее время схема подачи тепла будет модернизирована путем разделения контуров ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, сообщили в ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (входит в Группу компаний СГК)

В Новосибирске для повышения стабильности теплоснабжения вводится в эксплуатацию насосная станция, соединяющая тепловые контуры двух ТЭЦ. В ближайшее время схема подачи тепла в левобережной части города будет модернизирована путем разделения контуров ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, что, как ожидается, стабилизирует подачу тепла. Ключевым элементом станет новая насосная станция подпитки, обеспечивающая циркуляцию сетевой воды между зонами теплоснабжения. Готовность объекта была проинспектирована губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 12 августа.

Ожидается, что узел подпитки теплоносителем начнет функционировать до конца текущего месяца, после завершения подключения к электросети. Ввод в действие данной станции, в сочетании с модернизацией тепловых сетей, позволит к началу отопительного сезона 2025-2026 годов окончательно разделить закольцованные контуры теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Это приведет к существенному снижению влияния возможных аварий на стабильность теплоснабжения в левобережье Новосибирска, о чем доложил губернатору директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев во время инспекции объекта. В мероприятии также участвовал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Ранее закольцованная система теплосетей левобережья, хоть и позволяла перенаправлять теплоноситель в случае аварий, создавала трудности из-за износа коммуникаций, особенно в поддержании гидравлического режима. Порывы на сетях могли затронуть большое количество домов, подключенных к обоим контурам.

Андрей Травников

В нормальном режиме контуры ТЭЦ будут функционировать независимо друг от друга. Узел подпитки будет непрерывно контролировать давление в сети и автоматически включать насосы для перекачки теплоносителя из контура ТЭЦ-3 в контур ТЭЦ-2 в случае его падения, выполняя роль перекачивающей станции. Схема подачи воды ТЭЦ-3 позволяет обеспечить необходимый объем теплоносителя для соседнего контура. Это обеспечит стабильную подачу тепла в обе зоны, исключая использование воды из более уязвимой сети ТЭЦ-2 для нужд ТЭЦ-3. В летний период узел будет использоваться для горячего водоснабжения и подачи воды в ремонтных схемах. Комплекс оснащен двумя насосами мощностью 37 кВт каждый, регулятором давления, запорной арматурой, датчиками контроля и оборудованием для передачи данных телеметрии.

Замена теплосетей на нескольких улицах и строительство узла подпитки являются частью масштабной программы по повышению надежности теплоснабжения левого берега. Программа включает автоматизацию мониторинга затопления теплокамер и замену секционирующей арматуры. Инвестиции в программу по левому берегу составили 1 млрд рублей в прошлом году, а в 2025 году планируется выделить еще около 440 млн рублей.

Фото предоставлены пресс-службой АО «СГК-Новосибирск», автор фото: Константин Стремоусов

844

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : энергетика теплоснабжение СГК НТСК


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Маркетплейс запустил новый склад для сверхгабаритных товаров в Новосибирске
13/08/25 17:00
Бизнес
Новосибирский эксперт высказался о штрафах за «иранскую тонировку»
13/08/25 16:45
В Новосибирске новая насосная станция укрепит теплоснабжение левобережья
13/08/25 16:15
Бизнес
Новосибирцы потребовали остановить рост цен на топливо
13/08/25 15:30
Власть
Экс-борцов с коррупцией из Новосибирска отправили в колонию за взятки
13/08/25 15:00
Право&Порядок
Андрей Травников обозначил эффективные инструменты развития для районов области
13/08/25 14:52
Власть
Новосибирский юрист рассказала, как не остаться без связи при блокировке счета
13/08/25 14:00
Бизнес ПроБизнес
НАК обсудил рост террористических угроз и меры противодействия
13/08/25 13:42
Власть
«Попытка оттолкнуться от дна»: в Новосибирске заметили резкий рост спроса на новостройки
13/08/25 13:00
Бизнес Недвижимость
Масштабная реконструкция улицы Мира в Новосибирске близится к завершению
13/08/25 12:23
Власть
«Думали, меньше некуда»: в магазинах Новосибирска сливочное масло стали продавать в пачках по 100 граммов
13/08/25 12:05
Бизнес Общество Экономика
Участников «Технопром-2025» ждет технологически продвинутый интерфейс
13/08/25 11:30
Власть
Цены на подержанные автомобили в Новосибирске снижаются
13/08/25 11:00
В Новосибирске ждут всплеска жалоб от бизнеса о блокировках телефонов
13/08/25 10:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Сроки маркировки товаров в легпроме Новосибирска продлены на полгода
12/08/25 19:00
Бизнес ПроБизнес
С новосибирца удержали штрафы, полученные арендным автомобилем в Москве
12/08/25 18:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске резко сократилось число судебных дел с участием иностранцев
12/08/25 17:45
Бизнес Общество
Звери-вымогатели вышли на охоту у Новосибирского зоопарка
12/08/25 17:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Рост вкладов физических лиц превысил 793 миллиарда рублей в июле
12/08/25 17:16
Финансы
Новосибирский автоэксперт высказался против выдачи водительских прав подросткам
12/08/25 17:00
Общество
Популярное
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять