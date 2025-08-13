В Новосибирске новая насосная станция укрепит теплоснабжение левобережья

В Новосибирске для повышения стабильности теплоснабжения вводится в эксплуатацию насосная станция, соединяющая тепловые контуры двух ТЭЦ. В ближайшее время схема подачи тепла в левобережной части города будет модернизирована путем разделения контуров ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, что, как ожидается, стабилизирует подачу тепла. Ключевым элементом станет новая насосная станция подпитки, обеспечивающая циркуляцию сетевой воды между зонами теплоснабжения. Готовность объекта была проинспектирована губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 12 августа.

Ожидается, что узел подпитки теплоносителем начнет функционировать до конца текущего месяца, после завершения подключения к электросети. Ввод в действие данной станции, в сочетании с модернизацией тепловых сетей, позволит к началу отопительного сезона 2025-2026 годов окончательно разделить закольцованные контуры теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Это приведет к существенному снижению влияния возможных аварий на стабильность теплоснабжения в левобережье Новосибирска, о чем доложил губернатору директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев во время инспекции объекта. В мероприятии также участвовал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Ранее закольцованная система теплосетей левобережья, хоть и позволяла перенаправлять теплоноситель в случае аварий, создавала трудности из-за износа коммуникаций, особенно в поддержании гидравлического режима. Порывы на сетях могли затронуть большое количество домов, подключенных к обоим контурам.

В нормальном режиме контуры ТЭЦ будут функционировать независимо друг от друга. Узел подпитки будет непрерывно контролировать давление в сети и автоматически включать насосы для перекачки теплоносителя из контура ТЭЦ-3 в контур ТЭЦ-2 в случае его падения, выполняя роль перекачивающей станции. Схема подачи воды ТЭЦ-3 позволяет обеспечить необходимый объем теплоносителя для соседнего контура. Это обеспечит стабильную подачу тепла в обе зоны, исключая использование воды из более уязвимой сети ТЭЦ-2 для нужд ТЭЦ-3. В летний период узел будет использоваться для горячего водоснабжения и подачи воды в ремонтных схемах. Комплекс оснащен двумя насосами мощностью 37 кВт каждый, регулятором давления, запорной арматурой, датчиками контроля и оборудованием для передачи данных телеметрии.

Замена теплосетей на нескольких улицах и строительство узла подпитки являются частью масштабной программы по повышению надежности теплоснабжения левого берега. Программа включает автоматизацию мониторинга затопления теплокамер и замену секционирующей арматуры. Инвестиции в программу по левому берегу составили 1 млрд рублей в прошлом году, а в 2025 году планируется выделить еще около 440 млн рублей.