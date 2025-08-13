Новосибирцы потребовали остановить рост цен на топливо

В Новосибирске, на площади Пименова прошел пикет против роста цен на топливо, его организаторами выступило Новосибирское областное отделение КПРФ. Они подчеркивают, что от стоимости автомобильного топлива зависит множество экономических показателей.

Секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Заксобрания Роман Яковлев считает, что для сибиряков тема роста цен на бензин и дизельное топливо является наиболее болезненной.

— В нескольких тысячах километров от нас находятся нефтяные месторождения. Но цены на топливо продолжают расти. Это вызывает закономерный вопрос: почему в богатой энергоресурсами Сибири топлива стоит так дорого? — говорит парламентарий.

Поддержали коллегу секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Сергей Сухоруков и депутат Заксобрания Николай Машкарин. Они отметили, что проблема роста цен на автомобильный бензин касается практически каждого новосибирца. И несмотря на снижение стоимости нефти и укреплению рубля, цены на бензин не следуют этой динамике.

Стоит отметить, что 14 августа вице-премьер России Александр Новак, курирующий энергетику, проведет совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний, посвященное ситуации на топливном рынке.

Напомним, по итогам июня, годовой темп прироста цен в Новосибирской области составил 11% (к июню 2024 года). Для сравнения, в целом по России этот показатель находился на уровне 9,4%. На 4 августа литр бензина марки АИ-92 стоил 56,55 рублей за литр. Это более чем на 3 рубля дороже, чем в начале года (53,53 рубля), АИ-95 подорожал с 57,41 рубля до 60,53 рубля за литр, а АИ-98 и выше — с 78,91 рубля до 79,94 рублей. Дизельное топливо стало дороже более чем на 1 рубль — с 73,44 рублей до 74,48 рублей за литр, сообщает Новосибирскстат.

