Новосибирский эксперт высказался о штрафах за «иранскую тонировку»

Российских водителей может ожидать новый штраф — за «иранскую тонировку». Этот тип затемнения стекол представляет собой рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются. Сумма взыскания может достигать 15 тысяч рублей.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что использование такой тонировки повышает риск аварий на дорогах. Поэтому НАС обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой ввести штраф за использование устройств, имитирующих тонировку.

Автоэксперты поясняют: при первом нарушении водителю придется заплатить штраф от пяти тысяч рублей. Если его поймают снова, сумма увеличится до пятнадцати тысяч. НАС также предлагает запретить продажу таких устройств в стране.

С введением такого штрафа не согласен Вячеслав Ашурков, глава регионального представительства Федерации автовладельцев Новосибирской области.

— Считаю, что такой штраф не нужен, а случаи с тонировкой единичны. На мой взгляд, угрозы безопасности нет. У меня знакомых, например, нет с такой тонировкой. По-моему мнению, вообще не стоит штрафовать за тонировку. Я бы разрешил тонировать наглухо, кроме лобового стекла, конечно же. Затемнение салона спасает от жары и солнца, а также от чужих глаз. Если нужно посмотреть, что в салоне, инспекторам, останавливайте и делайте досмотр, — рассказал Infopro54 Ашурков.

Ранее редакция сообщала в июне автолюбители Новосибирска получили рекордное количество штрафов. С 2025 года размер скидки при оплате штрафа уменьшился 50% до 25%.