В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. 10 ноября на сайте Центра ГО и ЧС региона появилось соответствующее сообщение.
В ближайшие дни в области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами — гололёд. Также прогнозируются похолодание и образование сильной гололедицы на дорогах.
Из-за плохой погоды в регионе возможны ЧС локального масштаба. Могут быть повреждены линии связи, упасть деревья и слабо закрепленные конструкции. Спасатели предупреждают, что возможны перебои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб.
На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщают: 10 ноября утром в Новосибирске ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.
По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью температура опустится до -11… -13 градусов.
Днем 11 декабря температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, местами до -7. Ожидается небольшой снег и порывистый ветер до 18 м/с.
12 декабря погода не изменится: температура останется в пределах от -2 до +3 градусов. Днем усилится снегопад, а порывы ветра могут достигать 16 м/с.
Стоит отметить, что в соцсетях новосибирцы активно обсуждают качество уборки улиц от снега.
— С конца прошлой недели много ездил по городу. Не видел ни одной машины, которая убирает снег, — пишет Сергей.
— Видел транспорт, который щедро посыпает улицы антигололедным материалом. Очень щедро. Хватит ли при таком расходе до конца зимнего сезона? — рассуждает Александр.
— Думал, что хотя бы месяц получится порадоваться чистому снежку. Вокруг опять грязь, машина вся в соли и песке. На дорогах сгребли грязь к обочине, что привело к сужению проезжей части, — комментирует Алексей.
Много жалоб в соцсети на качество уборки дворов и внутриквартальных проездов. Люди сетуют, что машины вязнут в мокром снегу и выезжать с парковки сложно.
Ранее редакция сообщала о потеплении в Новосибирске в прошедшие выходные.
