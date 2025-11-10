В Новосибирске резко выросло количество сделок с новостройками

В октябре в Новосибирской области зарегистрировано 2 642 договора долевого участия. Это на 38% больше, чем в сентябре, констатировали в региональном управлении Росреестра. Однако пока рекорд по регистрациям 2025 года не побит. Максимальное количество сделок с ДДУ было проведено в апреле — 3067.

В целом по округу на Новосибирск приходится 41% сделок с новостройками. На втором месте находится Алтайский край, на третьем — Красноярск.

Ранее Росреестр сообщал, что общее число зарегистрированных ДДУ за три квартала упало на 31,8% — до 17577, а за 3 квартал — на 10,7% до 6781, по сравнению с аналогичным периодом 2020-2024 года. Продажи квартир и апартаментов по ДДУ с начала года упали на 28,8% — до 10401, а в третьем квартале выросли на 19,9% — до 4189.

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, по итогам 3 квартала 2025 года, новосибирцы получили 2585 ипотечных кредитов под залог прав требований по ДДУ.

— К 3 кварталу 2024 года Новосибирская область приросла на 24,2%, а вот к средневзвешенному показателю по 3 кварталу 2020-2024 годов упала на 30,4%. Основная причина — большое число непроданных квартир в сданных домах. Напрямую от застройщика их можно купить по семейной ипотеке, но по договору купли-продажи. Это говорит о высокой затоваренности на рынке новостроек региона, — констатировал Николаев.

Напомним, на начало августа 2025 года в активе застройщиков региона было 60 350 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах — это был новый рекорд для региона. С декабря 2024 число непроданных квартир на полках у застройщиков в домах, сданных в эксплуатацию, увеличилось на 6 200 штук.

Объем просрочки по ипотеке на новостройки в Новосибирской области к сентябрю 2025 года вырос почти на 54% — до 431 млн рублей. Для сравнения, 1 сентября 2024 года просрочка в этом сегменте составляла 196 млн рублей. При этом общий ипотечный портфель в регионе сократился на 15% — до 88 млрд. рублей.

