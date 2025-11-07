Синоптики прогнозируют потепление и метели в Новосибирске в выходные

В Новосибирске на выходных будет теплее, ожидаются обильные осадки. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В субботу, 8 ноября, сохранится тёплая погода. Ночью температура опустится до -1…-3 градусов, а днём поднимется до 0…+2. Ожидается снег и мокрый снег, возможны метели. На дорогах будет гололедица. Юго-западный ветер усилится с 3–8 м/с ночью до 6–11 м/с днём, местами порывы могут достигать 16 м/с.

В воскресенье, 9 ноября, ночью температура опустится до 0…-2 градусов, а днём поднимется до +1…+3. Ожидается снег и мокрый снег, возможны метели. На дорогах останется гололедица. Ночью юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15. Днём ветер ослабнет до 3–8 метров в секунду, с отдельными усилениями до 13.

В целом по региону также ожидаются осадки и колебания температуры. Ночью будет от -4 до -14 градусов, а днём — от -3 до +4. В некоторых районах возможны метели и гололедица.

Стоит отметить, что 8 ноября в народе этот день связывали с началом зимы. Существовал обычай завершать все дела до заката, чтобы закрыть осенний цикл работ и навести порядок в хозяйстве и душе.

В старину накануне 9 ноября люди давали обещание, которое не могли нарушить. Этот день называли «Зарок на Параскеву». Обычно люди планировали бытовые дела. Женщины, например, шили рубашки для близких или плели полотна для икон Богородицы. Обещания были связаны с трудом. Работу выполняли в тишине, потому что святая Параскева уважает трудолюбивых людей и всегда им помогает.

Ранее редакция сообщала о том, что 1 и 2 ноября было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.