В Новосибирске оценили вероятность замены большинства юристов нейросетями

В Новосибирске, как и во всей России, юридическое сообщество активно осваивает искусственный интеллект. На экспертной сессии «Базовые навыки юристов для работы с нейросетями» эксперты обсудили, как технологии меняют профессию и какие несут риски. Одним из участников сессии стал журналист Infopro54.

Внедрение искусственного интеллекта в работу юридических компаний идет очень быстро. Еще пару лет назад, профессиональное сообщество скептически относилось к использованию нейросетей, сейчас, по приблизительным оценкам, каждый десятый юрист прибегает к помощи ИИ.

— Уклад, который продолжался столетиями в юридической деятельности, сменяется другим укладом. В старом укладе все на бумаге, споры оффлайн, подписан документ от руки, у нас договоры, нормы на естественном языке, работают только люди. В новом укладе цифра. Все цифровано, споры онлайн, электронная подпись, контракты. И услуги оказывают люди и машины. Я говорил о том, что со временем стоимость решения нового уклада будет снижаться, стоимость решения старого повышаться. Ну, можно говорить, когда появились электронные подписи, когда нас всех оцифровали в ковид, может быть, когда появилось первое онлайн судебное заседание. В 2023 на здесь, на SLW, коллеги показывали, как искусственный интеллект генерит договор. Тогда это было мило, но воспринималось как прикольная игрушка. Прошло два года, и мы видим все более широкое использование ИИ. Юридические департаменты активно изучают возможности нейросетей. Мы уже перестали считать, кто пришел на курсы, на тренинги. Крупные IT-компании заходят на рынок. Нейросети могут помогать юристу решать его задачи прямо сейчас. И десятки тысяч юристов в стране используют нейросети в своих задачах каждый день. Я думаю, по стране эта цифра уже приблизилась к 10%, — сообщил IT-юрист, управляющий партнер Runetlex Павел Мищенко.

Юристы используют нейросети для составления и анализа документов, для правовых исследований. Эксперты говорят, что это позволяет юристам сократить время на рутину и сосредоточиться на сложных задачах. Однако у использования ИИ в юриспруденции есть и серьезные риски. Главные из них — «галлюцинации» нейросетей, когда ИИ выдает ложную или вымышленную информацию за правду, а также поверхностная убедительность ответов, которая может ввести в заблуждение.

Поверхностная убедительность нейросети формулирует у вас впечатление, что они могут сделать правильный логический вывод. При этом нейросеть никогда не будет въедливым юристом, который внимательно проанализирует документы и пошагово разложит эту логическую ситуацию для вас. Нейросети вообще не могут пошагово мыслить. Все, что у них происходит, происходит по принципу черного ящика, вдруг что-то происходит, как-то думается, как приходит к выводу, но не всегда понятно. Еще нейросети склонны к «галлюцинациям». Это тоже база, нужно понимать, что нейросети «галлюцинируют». Они ошибаются, такое бывает, с этим нужно правильно работать. Итак, есть два главных врага юриста и два оружия. Первый и, наверное, главный враг — это хаос. В 30-страничном договоре нейросеть прочитала заголовок, проанализировала начало, конец что-то в середине. В итоге выдала вам какой-то невероятный результат. Ваше оружие — это декомпозиция. Второй ваш главный враг – это «галлюцинация». Ваше оружие здесь – это верификация, — пояснил директор юридической службы Группы Мета Юлия Якименко.

Еще одна проблема — конфиденциальность. Загружая в публичные нейросети данные клиентов, юрист рискует нарушить закон о персональных данных и коммерческой тайне, так как информация может использоваться для обучения систем и стать доступной другим пользователям. Участники сессии сошлись во мнении: нейросети не заменят юристов, но станут их незаменимыми помощниками. Произойдет естественное замещение: специалист, который использует ИИ, будет работать эффективнее того, кто эти технологии игнорирует.

