Новосибирская область заняла второе место по заболеваемости описторхозом

В Новосибирской области за год было зарегистрировано 2687 случаев описторхоза. В списке субъектов РФ с наиболее высокими показателями заболеваемости описторхозом в 2024 году регион занял второе место. Эти данные содержатся в докладе Роспотребнадзора (есть в распоряжении редакции Infopro54).

Описторхоз считается самым распространенным биогельминтозом в России. При этом заболеваемость в последние годы снижается. В Новосибирской области тоже регистрируется снижение — за прошедший год уровень снизился на 20% относительно среднемноголетнего показателя. Но, несмотря на это регион остается одним из самых неблагополучных по описторхозу: заболеваемость составляет 96,4 на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 9,4. На первом месте по распространению описторхозом находится Омская область. Там показатель составляет 97,20 на 100 тысяч населения, за год выявлено 1774 заболевших. То есть, если говорить именно о количестве случаев, то в Новосибирской области их больше всего.

Описторхоз вызывается паразитическими плоскими червями. Они передаются человеку через зараженную пресноводную рыбу. В России находится природный очаг описторхоза. Он расположен в Обь-Иртышском бассейне. Поэтому традиционно в регионах Сибири и Урал высокая заболеваемость.

Считается, что в неблагополучных по описторхозу областях врачи лучше его диагностируют, потому что часто его «видят». Тем не менее, в Новосибирской области заболевшим не всегда быстро ставят диагноз.

— На постановку диагноза в моем случае ушло два года и довольно большие суммы. Симптомы у описторхоза похожи на всё сразу. У меня болели суставы, были мышечные боли, проблемы с ЖКТ и слабость. Сначала терапевт говорила, что это последствия ковида. Потом гастроэнтеролог у меня что только ни подозревала. Было много анализов и обследований, ревматолог платный меня тоже охотно лечила. Но лучше не становилось. Только потом меня направили к инфекционисту, и она сразу предположила, что это описторхоз. Анализы подтвердили эту версию. Потом в стационаре я наслушалась много похожих историй, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Дарья.

Эпидемиологи объясняют, что заражение описторхозом происходит из-за употребления в пищу необеззараженной готовой рыбной продукции в копченом или вяленом виде (не прошедшей нужной термической обработки). Еще одной причиной является загрязнение поверхностных водоемов недостаточно очищенными сточными водами. Добавим, что городское население заражается чаще сельского.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские ученые разработали препарат от описторхоза на основе хищного гриба.