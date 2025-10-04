Рекламодателям

Новосибирская область заняла второе место по заболеваемости описторхозом

  • 04/10/2025, 11:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирская область заняла второе место по заболеваемости описторхозом
Показатели заражения в регионе более чем в десять раз превышают среднероссийские

В Новосибирской области за год было зарегистрировано 2687 случаев описторхоза. В списке субъектов РФ с наиболее высокими показателями заболеваемости описторхозом в 2024 году регион занял второе место. Эти данные содержатся в докладе Роспотребнадзора (есть в распоряжении редакции Infopro54).

Описторхоз считается самым распространенным биогельминтозом в России. При этом заболеваемость в последние годы снижается. В Новосибирской области тоже регистрируется снижение — за прошедший год уровень снизился на 20% относительно среднемноголетнего показателя. Но, несмотря на это регион остается одним из самых неблагополучных по описторхозу: заболеваемость составляет 96,4 на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 9,4. На первом месте по распространению описторхозом находится Омская область. Там показатель составляет 97,20 на 100 тысяч населения, за год выявлено 1774 заболевших. То есть, если говорить именно о количестве случаев, то в Новосибирской области их больше всего.

Описторхоз вызывается паразитическими плоскими червями. Они передаются человеку через зараженную пресноводную рыбу. В России находится природный очаг описторхоза. Он расположен в Обь-Иртышском бассейне. Поэтому традиционно в регионах Сибири и Урал высокая заболеваемость.

Считается, что в неблагополучных по описторхозу областях врачи лучше его диагностируют, потому что часто его «видят». Тем не менее, в Новосибирской области заболевшим не всегда быстро ставят диагноз.

— На постановку диагноза в моем случае ушло два года и довольно большие суммы. Симптомы у описторхоза похожи на всё сразу. У меня болели суставы, были мышечные боли, проблемы с ЖКТ и слабость. Сначала терапевт говорила, что это последствия ковида. Потом гастроэнтеролог у меня что только ни подозревала. Было много анализов и обследований, ревматолог платный меня тоже охотно лечила. Но лучше не становилось. Только потом меня направили к инфекционисту, и она сразу предположила, что это описторхоз. Анализы подтвердили эту версию. Потом в стационаре я наслушалась много похожих историй, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Дарья.

Эпидемиологи объясняют, что заражение описторхозом происходит из-за употребления  в пищу необеззараженной готовой рыбной продукции в копченом или вяленом виде (не прошедшей нужной термической обработки). Еще одной причиной является загрязнение поверхностных водоемов недостаточно очищенными сточными водами. Добавим, что городское население заражается чаще сельского.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские ученые разработали препарат от описторхоза на основе хищного гриба.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

2 779

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : рыба паразиты Обь заболеваемость


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирская область заняла второе место по заболеваемости описторхозом
4/10/25 11:00
Медицина Общество
Закон о локализации такси выдавит с рынка перевозок около 100 тысяч автомобилей
4/10/25 9:00
Бизнес
УК в Новосибирске дали сутки на завершение подключения домов к отоплению
3/10/25 19:30
Энергетика&ЖКХ
О полноценном импортозамещении в России говорить пока преждевременно
3/10/25 19:00
ПроБизнес
В медучреждения Новосибирска поступили дефибрилляторы от Ростеха
3/10/25 18:00
Общество
«Не приехала на работу, потому что не работал навигатор»: в Новосибирске обсудили особенности работы с зумерами
3/10/25 17:30
Общество
Второй год подряд в Советском районе обновляют газоны
3/10/25 17:18
Власть
Новосибирская область возглавила регионы Сибири по доле экспорта зернобобовых
3/10/25 17:00
Агропром Бизнес
Свыше 3600 студентов выбрали педагогические специальности в вузах и колледжах НСО
3/10/25 16:30
Власть
Из-за недостатка информации 80% покупателей в России избегают новых автобрендов
3/10/25 16:00
Авторский вечер-концерт Константина Харского пройдет в Новосибирске
3/10/25 15:44
Бизнес ПроБизнес
Дело предпринимателей, давших самую крупную взятку в Новосибирске, ушло в суд
3/10/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске на выходных прогнозируют дождь со снегом
3/10/25 15:00
Общество
Клиенты МФО в России начали переходить к нелегальным кредиторам
3/10/25 14:00
Бизнес Власть Общество Финансы
Охотнику, застрелившему главу района Новосибирска, избрали меру пресечения
3/10/25 13:30
Право&Порядок
Новосибирцев предупредили о досрочной выплате пенсий и пособий в октябре 2025 года
3/10/25 13:00
Власть Общество
Комфорт мегаполиса и природа у порога: преимущества жизни в поселке Кудряшовский
3/10/25 12:49
Недвижимость
Водителей Новосибирска призвали сменить летние шины на зимние
3/10/25 12:00
Общество
Ритейл в Новосибирске накидывает в цену на товары на полках около 30%
3/10/25 11:00
Бизнес Общество
Статью Infopro54 о рынке микрофинансирования оценили на федеральном уровне
3/10/25 10:30
Бизнес
Популярное
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять