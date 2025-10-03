Рекламодателям

«Не приехала на работу, потому что не работал навигатор»: в Новосибирске обсудили особенности работы с зумерами

  • 03/10/2025, 17:30
Автор: Мария Гарифуллина
«Не приехала на работу, потому что не работал навигатор»: в Новосибирске обсудили особенности работы с зумерами
Молодые сотрудники заставляют работодателей менять подходы к управлению персоналом

В Новосибирске в рамках Сибирской юридической недели состоялась экспертная сессия «Проблемы поколений в команде. Как зуммеры меняют корпоративную культуру». Участники дискуссии обсудили, как представители поколения Z трансформируют привычные подходы к управлению, и какие вызовы стоят перед современными работодателями. Запись есть в распоряжении Infopro54.

Теория поколений, разработанная американскими учеными Нилом Хоувом и Уильямом Штраусом, рассматривает ценности разных возрастных когорт, сформированные в определенный исторический период. Зумерами или поколением Z принято называть людей, родившихся примерно между 1997 и 2012 годами. Это первое по-настоящему цифровое поколение, для которого характерны высокая технологическая грамотность, ориентация на быстрое достижение результатов, ценность баланса между работой и личной жизнью. Исследования в Новосибирске подтверждают эти тренды: молодые специалисты предпочитают гибкий график (42%) или полностью удалённую работу (27%), обращают особое внимание на стабильность компании, атмосферу в коллективе, не терпят «токсичных» руководителей.

— Буквально вчера в рабочем чате молодая часть коллектива заявила, что не будет работать по 160 часов в месяц [это 8-часовой рабочий день – прим. ред.], поскольку это слишком много, и они сильно устают. Это яркий пример того, что для них важна не только оплата, но и качество жизни. Они готовы сменить работу, если она мешает их карьере и личному комфорту, — объясняет  основатель компании «Совет Лигал» Владислав Овчинников.

Молодым сотрудникам также присуща непривычная для старшего поколения честность и прямолинейность в отношении начальства: если им что-то не нравится, они об этом сразу сообщают. Не все руководители к такому привыкли, многие видят в этом нарушение дисциплины и субординации.

— Около двух лет назад десять человек покинули мою компанию, и угадайте, какого они были возраста? Правильно, зумеры. Основной причиной ухода стало выгорание. Люди выгорали буквально за полгода. Это был неприятный, но необходимый урок, который заставил меня перестраиваться. Новое поколение диктует новые правила, и мы должны учиться жить в этих реалиях, — рассказала основатель Юридического бутика Аида Землянова.

Многие эксперты критикуют теорию поколений, считая, что личные черты и качества важнее и показательнее поколенческих характеристик. Но и критики, как правило, готовы поделиться историями о зумерах. При этом все отмечают, что у молодых сотрудников все в порядке с компетенциями и знаниями, а их отличия от старших коллег лежит в области коммуникационных вопросов.

— Был сотрудник в одной компании, который обрабатывал срочные заявки. Все делал ответственно и в срок.  Однажды он просто перестал работать на несколько часов. На вопрос «почему?» он ответил: «Я болею». Когда спросили, почему он никого не предупредил, он искренне не понимал, в чем проблема, и говорил: «Я же болею». Другой сотрудник участвовал в IT-проекте и исчез на две недели. Оказалось, он уехал на студенческую конференцию, но просто побоялся сказать об этом руководителю прямо, несмотря на все открытые каналы связи. Это показывает определенные коммуникационные барьеры, которые нам приходится преодолевать. Или вот такой пример: у коллег сотрудница не приехала на работу, потому что у нее не работал навигатор, — говорит основатель Проекта #культураконсалтинга Елена Ершова.

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на возникающие сложности, адаптация корпоративной культуры к запросам зумеров становится необходимостью для современных компаний. Молодое поколение приносит в бизнес новые ценности, заставляя работодателей пересматривать традиционные системы мотивации, коммуникации и управления.

Ранее редакция рассказывала о том, что семейные споры всё чаще приводят к уголовным процессам.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

344

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : поколение Z кадровые решения зумеры


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Не приехала на работу, потому что не работал навигатор»: в Новосибирске обсудили особенности работы с зумерами
3/10/25 17:30
Общество
Второй год подряд в Советском районе обновляют газоны
3/10/25 17:18
Власть
Новосибирская область возглавила регионы Сибири по доле экспорта зернобобовых
3/10/25 17:00
Агропром Бизнес
Свыше 3600 студентов выбрали педагогические специальности в вузах и колледжах НСО
3/10/25 16:30
Власть
Из-за недостатка информации 80% покупателей в России избегают новых автобрендов
3/10/25 16:00
Авторский вечер-концерт Константина Харского пройдет в Новосибирске
3/10/25 15:44
Бизнес ПроБизнес
Дело предпринимателей, давших самую крупную взятку в Новосибирске, ушло в суд
3/10/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске на выходных прогнозируют дождь со снегом
3/10/25 15:00
Общество
Клиенты МФО в России начали переходить к нелегальным кредиторам
3/10/25 14:00
Бизнес Власть Общество Финансы
Охотнику, застрелившему главу района Новосибирска, избрали меру пресечения
3/10/25 13:30
Право&Порядок
Новосибирцев предупредили о досрочной выплате пенсий и пособий в октябре 2025 года
3/10/25 13:00
Власть Общество
Комфорт мегаполиса и природа у порога: преимущества жизни в поселке Кудряшовский
3/10/25 12:49
Недвижимость
Водителей Новосибирска призвали сменить летние шины на зимние
3/10/25 12:00
Общество
Ритейл в Новосибирске накидывает в цену на товары на полках около 30%
3/10/25 11:00
Бизнес Общество
Статью Infopro54 о рынке микрофинансирования оценили на федеральном уровне
3/10/25 10:30
Бизнес
Новосибирские предприниматели получили возможность оформить кредитные каникулы
3/10/25 10:00
Бизнес ПроБизнес
«Посадить бывшего мужа»: в Новосибирске семейные споры всё чаще оборачиваются уголовными делами
3/10/25 9:00
Общество Право&Порядок
Новосибирские автомобилисты не доверяют перекупщикам в выборе подержанных авто
2/10/25 19:00
Новосибирцы жалуются на отсутствие тепла в домах
2/10/25 18:30
Общество
Первого замглавы Татарского округа арестовали из-за обрушения школы
2/10/25 18:15
Власть Общество Право&Порядок
Популярное
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять