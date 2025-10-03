«Не приехала на работу, потому что не работал навигатор»: в Новосибирске обсудили особенности работы с зумерами

В Новосибирске в рамках Сибирской юридической недели состоялась экспертная сессия «Проблемы поколений в команде. Как зуммеры меняют корпоративную культуру». Участники дискуссии обсудили, как представители поколения Z трансформируют привычные подходы к управлению, и какие вызовы стоят перед современными работодателями. Запись есть в распоряжении Infopro54.

Теория поколений, разработанная американскими учеными Нилом Хоувом и Уильямом Штраусом, рассматривает ценности разных возрастных когорт, сформированные в определенный исторический период. Зумерами или поколением Z принято называть людей, родившихся примерно между 1997 и 2012 годами. Это первое по-настоящему цифровое поколение, для которого характерны высокая технологическая грамотность, ориентация на быстрое достижение результатов, ценность баланса между работой и личной жизнью. Исследования в Новосибирске подтверждают эти тренды: молодые специалисты предпочитают гибкий график (42%) или полностью удалённую работу (27%), обращают особое внимание на стабильность компании, атмосферу в коллективе, не терпят «токсичных» руководителей.

— Буквально вчера в рабочем чате молодая часть коллектива заявила, что не будет работать по 160 часов в месяц [это 8-часовой рабочий день – прим. ред.], поскольку это слишком много, и они сильно устают. Это яркий пример того, что для них важна не только оплата, но и качество жизни. Они готовы сменить работу, если она мешает их карьере и личному комфорту, — объясняет основатель компании «Совет Лигал» Владислав Овчинников.

Молодым сотрудникам также присуща непривычная для старшего поколения честность и прямолинейность в отношении начальства: если им что-то не нравится, они об этом сразу сообщают. Не все руководители к такому привыкли, многие видят в этом нарушение дисциплины и субординации.

— Около двух лет назад десять человек покинули мою компанию, и угадайте, какого они были возраста? Правильно, зумеры. Основной причиной ухода стало выгорание. Люди выгорали буквально за полгода. Это был неприятный, но необходимый урок, который заставил меня перестраиваться. Новое поколение диктует новые правила, и мы должны учиться жить в этих реалиях, — рассказала основатель Юридического бутика Аида Землянова.

Многие эксперты критикуют теорию поколений, считая, что личные черты и качества важнее и показательнее поколенческих характеристик. Но и критики, как правило, готовы поделиться историями о зумерах. При этом все отмечают, что у молодых сотрудников все в порядке с компетенциями и знаниями, а их отличия от старших коллег лежит в области коммуникационных вопросов.

— Был сотрудник в одной компании, который обрабатывал срочные заявки. Все делал ответственно и в срок. Однажды он просто перестал работать на несколько часов. На вопрос «почему?» он ответил: «Я болею». Когда спросили, почему он никого не предупредил, он искренне не понимал, в чем проблема, и говорил: «Я же болею». Другой сотрудник участвовал в IT-проекте и исчез на две недели. Оказалось, он уехал на студенческую конференцию, но просто побоялся сказать об этом руководителю прямо, несмотря на все открытые каналы связи. Это показывает определенные коммуникационные барьеры, которые нам приходится преодолевать. Или вот такой пример: у коллег сотрудница не приехала на работу, потому что у нее не работал навигатор, — говорит основатель Проекта #культураконсалтинга Елена Ершова.

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на возникающие сложности, адаптация корпоративной культуры к запросам зумеров становится необходимостью для современных компаний. Молодое поколение приносит в бизнес новые ценности, заставляя работодателей пересматривать традиционные системы мотивации, коммуникации и управления.

