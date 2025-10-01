В Новосибирске ожидается рост заболеваемости ОРВИ

В Новосибирской области ожидается традиционный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Ежегодно он начинается осенью и продолжается зимой. Распространению вирусов способствуют понижение температуры воздуха и массовое возвращение людей к работе и учебе в сентябре.

— Запасы вакцин соответствуют потребностям групп риска и всех желающих привиться, — сообщили Om1 Новосибирск в региональном управлении Роспотребнадзора.

Точное количество вакцины от гриппа, закупленной для иммунизации населения, в ведомстве не назвали, но отметили, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и COVID-19 находится на контроле управления.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 25 483 случая ОРВИ, в том числе среди несовершеннолетних — 13 108. Зарегистрирован 1 случай гриппа. На 30 сентября от гриппа привито 544 864 жителя региона.

Ранее редакция сообщала, что ученые новосибирского центра Вектор заявили о необходимости доработки вакцины от ковида. По их мнению, существующие препараты опасно ставить тем, у кого есть антитела, а также болеющим людям.