Рекламодателям

Новосибирцы переходят на более рациональные покупки в магазинах

  • 01/10/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы переходят на более рациональные покупки в магазинах
Ритейл отвечает на этот тренд ростом формата дискаунтеров и СТМ

Ключевыми трендами на рынке ритейла России в целом и Новосибирской области в частности является рост формата дискаунтеров и хард-дискаунтеров (+51,8%). Об этом на XI Сибирском форуме «Ритейл будущего», организованном ИД «Коммерсант-Сибирь», сообщил замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин. Для сравнения, маркетплейсы показывают рост 34,7%, онлайн-магазины — 33,6%. Причем, по мнению чиновника, этот тренд связан не только с ухудшением паритета покупательской способности, но и переориентацией населения на осознанное потребление. Это касается как продовольственного, так и непродовольственного сегмента.

— Сознание у людей меняется, они предпочитают совершать более рациональные покупки. Как следствие, ритейл уходит в оптимизацию затрат: и операционных, и по капексам, по маркетингу, по продвижению брендов, что способствует сдерживанию цен, — пояснил Дмитрий Гришунин.

Еще один тренд — продолжающееся увеличение объема на полках СТМ-продукции.

— Некоторые торговые сети максимально замыкают на себе всю цепочку — от производства до конечного потребителя — чтобы всю маржу оставлять «в семье» и не вкладываться в развитие сторонних брендов. Кроме того, сегодня уже нет необходимости в большом ассортименте. Под конкретную категорию потребителей достаточно два-три предложения по адекватной цене, — комментирует Гришунин.

Еще один тренд, актуальный в том числе для Новосибирска, — это рост социальной коммерции, которую эксперт выделяет в отдельный сегмент бизнеса. В 2019-2024 годах этот сегмент рос на 39% ежегодно. Ожидаемая динамика на 2025 год — 22%, в среднем на 2024-2029 годы — по 21% ежегодно. Локомотивом тренда, по его словам, является Азия, где популярные соцсети превращаются в полноценные маркетплейсы с live-стримами, встроенной логистикой и продающим видео.

— Динамика развития social commerce в три раза быстрее, чем у электронной коммерции. Я думаю, что игроки онлайн- и офлайн-рынка будут вынуждены это учитывать в своих стратегиях, — считает Гришунин.

Еще один мировой тренд, который проявляется в регионе, — рост собственных онлайн-площадок товаропроизводителей, где они выставляют свою продукцию.

— Он обусловлен стратегией маркетплейсов, монополизировавших условия работы с селлерами, а также выкручивающих им руки, навязывая выгодные для площадки условия сотрудничества, — комментирует замминистра промышленности Новосибирской области.

Одним из ключевых трендов рынка ритейла эксперт также назвал рост сегмента готовой еды.

Среди ключевых задач регулятора как на федеральном, так и на региональном уровне эксперт видит выравнивание условий и правил игры для офлайна и онлайна.

— Пока офлайн и онлайн, мягко говоря, находятся в неравных условиях, в том числе с точки зрения безопасности пищевой продукции и, в принципе, продовольственной безопасности. Офлайн-розница ведет себя достаточно добросовестно, в том числе в части контроля за производителем. При этом доля теневого сектора в российском ритейле, по экспертным оценкам, достигает примерно 10% с оборотом около 5 трлн рублей. Через e-com-площадки и соцсети реализуются 30-40% контрафакта, остальное приходится на рынки, ярмарки и небольшие магазины. По товарным группа это чаще всего запчасти, одежда, безалкогольные напитки, спорттовары, косметика, бытовые принадлежности различные. Наша цель и задача в конечном итоге (в том числе в разрезе маркировки) — не только понимать, как товар оказался на полке, но прослеживать сроки его годности и т.д. Под это на федеральном уровне сейчас формируется нормативная база, — пояснил Дмитрий Гришунин.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что онлайн-торговля — это пока черно-белое кино без звука

Фото базовое — иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум, внутри текста — пресс-службы Минпромторга Новосибирской области.

1 236

Рубрики : Власть Бизнес Рынки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Тренды ритейла СТМ социальная коммерция онлайн-торговля дискаунтер


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске ожидается рост заболеваемости ОРВИ
1/10/25 11:16
Медицина Общество
Новосибирцы переходят на более рациональные покупки в магазинах
1/10/25 10:00
Бизнес Власть Рынки
Как найти партнеров и абитуриентов на «Учебной Сибири-2025»
1/10/25 9:35
Бизнес Образование
Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины
1/10/25 9:00
Бизнес Власть Экономика
Студенческий театр Новосибирска поместил роман Салтыкова-Щедрина в новый контекст
30/09/25 19:00
Культура Общество
Квартиры рядом с парком и ипотека без надбавок — обзор проекта «Астон. Шесть звезд»
30/09/25 18:20
Недвижимость
Сирены зазвучат в Новосибирске и по всей России 1 октября
30/09/25 18:00
Общество
В Новосибирске откроют еще два съезда на развязке четвертого моста
30/09/25 17:15
Бизнес Город
«Крипта условно анонимна»: новосибирским бизнесменам рассказали о трансграничных сделках с криптовалютой
30/09/25 17:05
Бизнес Общество
В Новосибирской области вышел сборник мер поддержки участников СВО
30/09/25 16:35
Власть
В Новосибирске вновь продают скандально известный недострой на Покрышкина
30/09/25 16:30
Бизнес Недвижимость
«Поделиться с государством»: новосибирских вкладчиков шокирует налог на доходы по депозитам
30/09/25 16:00
Власть Общество Финансы
Более 100 пайщиков долгостроя «Дискуса» получили квартиры в Новосибирске
30/09/25 15:30
Бизнес Власть Недвижимость Общество
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
30/09/25 15:05
Бизнес
Новосибирцы удвоили число бронирований отелей на ноябрьские праздники
30/09/25 15:00
Туризм
Эксперты Сибирского ГУ ЦБ рассказали о способах мошенничества через мессенджеры
30/09/25 14:30
Общество Право&Порядок Финансы
В Новосибирске началась подготовка фонтанов к зиме
30/09/25 14:00
Власть Город Общество
Тысячи новосибирских семей получили улучшенный домашний интернет
30/09/25 13:35
Технологии
Новые правила маркировки звонков убивают индустрию соцопросов в Новосибирске
30/09/25 13:00
Бизнес
Новосибирские стартапы приглашают на новый акселератор
30/09/25 12:50
Технологии
Популярное
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Новости компаний
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств
26/09/25 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять