Новосибирцы переходят на более рациональные покупки в магазинах

Ключевыми трендами на рынке ритейла России в целом и Новосибирской области в частности является рост формата дискаунтеров и хард-дискаунтеров (+51,8%). Об этом на XI Сибирском форуме «Ритейл будущего», организованном ИД «Коммерсант-Сибирь», сообщил замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин. Для сравнения, маркетплейсы показывают рост 34,7%, онлайн-магазины — 33,6%. Причем, по мнению чиновника, этот тренд связан не только с ухудшением паритета покупательской способности, но и переориентацией населения на осознанное потребление. Это касается как продовольственного, так и непродовольственного сегмента.

— Сознание у людей меняется, они предпочитают совершать более рациональные покупки. Как следствие, ритейл уходит в оптимизацию затрат: и операционных, и по капексам, по маркетингу, по продвижению брендов, что способствует сдерживанию цен, — пояснил Дмитрий Гришунин.

Еще один тренд — продолжающееся увеличение объема на полках СТМ-продукции.

— Некоторые торговые сети максимально замыкают на себе всю цепочку — от производства до конечного потребителя — чтобы всю маржу оставлять «в семье» и не вкладываться в развитие сторонних брендов. Кроме того, сегодня уже нет необходимости в большом ассортименте. Под конкретную категорию потребителей достаточно два-три предложения по адекватной цене, — комментирует Гришунин.

Еще один тренд, актуальный в том числе для Новосибирска, — это рост социальной коммерции, которую эксперт выделяет в отдельный сегмент бизнеса. В 2019-2024 годах этот сегмент рос на 39% ежегодно. Ожидаемая динамика на 2025 год — 22%, в среднем на 2024-2029 годы — по 21% ежегодно. Локомотивом тренда, по его словам, является Азия, где популярные соцсети превращаются в полноценные маркетплейсы с live-стримами, встроенной логистикой и продающим видео.

— Динамика развития social commerce в три раза быстрее, чем у электронной коммерции. Я думаю, что игроки онлайн- и офлайн-рынка будут вынуждены это учитывать в своих стратегиях, — считает Гришунин.

Еще один мировой тренд, который проявляется в регионе, — рост собственных онлайн-площадок товаропроизводителей, где они выставляют свою продукцию.

— Он обусловлен стратегией маркетплейсов, монополизировавших условия работы с селлерами, а также выкручивающих им руки, навязывая выгодные для площадки условия сотрудничества, — комментирует замминистра промышленности Новосибирской области.

Одним из ключевых трендов рынка ритейла эксперт также назвал рост сегмента готовой еды.

Среди ключевых задач регулятора как на федеральном, так и на региональном уровне эксперт видит выравнивание условий и правил игры для офлайна и онлайна.

— Пока офлайн и онлайн, мягко говоря, находятся в неравных условиях, в том числе с точки зрения безопасности пищевой продукции и, в принципе, продовольственной безопасности. Офлайн-розница ведет себя достаточно добросовестно, в том числе в части контроля за производителем. При этом доля теневого сектора в российском ритейле, по экспертным оценкам, достигает примерно 10% с оборотом около 5 трлн рублей. Через e-com-площадки и соцсети реализуются 30-40% контрафакта, остальное приходится на рынки, ярмарки и небольшие магазины. По товарным группа это чаще всего запчасти, одежда, безалкогольные напитки, спорттовары, косметика, бытовые принадлежности различные. Наша цель и задача в конечном итоге (в том числе в разрезе маркировки) — не только понимать, как товар оказался на полке, но прослеживать сроки его годности и т.д. Под это на федеральном уровне сейчас формируется нормативная база, — пояснил Дмитрий Гришунин.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что онлайн-торговля — это пока черно-белое кино без звука.