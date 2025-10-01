Позывной «Вуду»: нигерийский музыкант из Новосибирска отправился на СВО

Русский воин Ойеволе Джуд Пелуми, известный под позывным «Вуду», активно участвовал в боевых действиях в составе «Вагнера». Сейчас он принимает участие в СВО.
— Здравствуй, любимый город Новосибирск. Передаю привет всем вагнеровцам. Вы брали Солидар и Бахмут. Это останется в памяти навсегда у всех ныне живущих. Вечная память героям. Мы защитим нашу землю от врага. Победа будет за нами! — подчеркнул Пелуми в кратком видео.
Стоит отметить, что Ойеволе Джуд Пелуми приехал в Новосибирск из Нигерии в 2009 году. Джуд сначала учился на авиационного инженера, но в итоге окончил факультет гуманитарного образования НГТУ, а затем поступил в магистратуру, где изучал конфликтологию.
В столице Сибири он остался, стал отцом нескольких детей, создал группу африканских барабанщиков «Калакута» и устраивает шоу с их участием. Джуд также выполняет роль шамана и использует барабаны для исцеления вибрациями. Сибирь называет своей второй родиной.
Ранее редакция сообщала о том, что замдиректора по безопасности ТЦ «Хилокский» из Новосибирска ушел на СВО.
Источник фото и видео: личная страница Ойеволе Джуда в Вконтакте.
