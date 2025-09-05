В Новосибирске перекроют центральные улицы из-за полумарафона

В Новосибирске 6 сентября пройдет масштабный полумарафон памяти Александра Раевича. Из-за этого мероприятия центральные улицы города будут перекрыты. Об этом сообщила мэрия города.
Ограничения на движение введут с 7:00 до 19:00.
Ограничения будут действовать на следующих участках:
На время закроют движение на нескольких улицах:
Для объезда можно использовать соседние дороги.
С 4 по 6 сентября с полуночи до 23:55 нельзя будет оставить машину на площади Ленина рядом с домом № 25 на Красном проспекте.
6 сентября с 00:00 до 19:00 запрет на парковку будет действовать на Красном проспекте между улицами Державина и Советской, а также на улице Орджоникидзе между Советской и Красным проспектом.
Напомним, что в этот день на дистанцию 21,1 км выйдут бегуны из разных регионов России и любители активного образа жизни.
Организаторы ждут более 15 тысяч участников. Уже зарегистрировались бегуны из Республики Алтай, Татарстана, Хакасии, Алтайского, Краснодарского и Красноярского краёв, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Омской, Саратовской, Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Также приедут гости из Казахстана.
На фестивале выступят известные команды мастеров. Они будут работать в трёх направлениях: фан-зона, где представят свои виды спорта и атрибутику; фан-сообщества клубов, которые поддержат участников на трассе; и команды клубов, которые выйдут на дистанцию три километра.
Ранее редакция сообщала о том, что дорогу к ледовой «Арене» в Новосибирске хотят защитить от размывания. Месяц назад сильные ливни размыли грунт на дамбе Октябрьского моста.
