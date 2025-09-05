В Новосибирске перекроют центральные улицы из-за полумарафона

В Новосибирске 6 сентября пройдет масштабный полумарафон памяти Александра Раевича. Из-за этого мероприятия центральные улицы города будут перекрыты. Об этом сообщила мэрия города.

Ограничения на движение введут с 7:00 до 19:00.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

Красный проспект: от ул. Каинской до ул. Гоголя.

ул. Романова: от ул. Советской до ул. Мичурина.

ул. Потанинская: от ул. Советской до Красного проспекта.

ул. Ядринцевская: от Красного проспекта до ул. Мичурина.

ул. Трудовая: от ул. Орджоникидзе до Красного проспекта.

ул. Орджоникидзе: от ул. Советской до ул. Мичурина.

ул. Ленина: от ул. Советской до пл. Ленина.

ул. Депутатская: от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

ул. Щетинкина: от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

ул. Максима Горького: от ул. Советской до ул. Серебренниковской.

Октябрьская магистраль: от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

ул. Чаплыгина: от ул. Советской до Красного проспекта.

ул. Октябрьская: от ул. Советской до ул. Серебренниковской.

ул. Коммунистическая: от ул. Советской до ул. Серебренниковской.

ул. Свердлова: от ул. Советской до ул. Серебренниковской.

ул. Спартака: от ул. Советской до Красного проспекта.

ул. Сибревкома: от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

ул. Каинская: от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

На время закроют движение на нескольких улицах:

Фрунзе, от дома № 4 до № 6;

Октябрьской магистрали, от Серебренниковской до Каменской;

Кирова, от Каменской до Восход;

Вокзальной магистрали, от Димитрова до Советской.

Для объезда можно использовать соседние дороги.

С 4 по 6 сентября с полуночи до 23:55 нельзя будет оставить машину на площади Ленина рядом с домом № 25 на Красном проспекте.

6 сентября с 00:00 до 19:00 запрет на парковку будет действовать на Красном проспекте между улицами Державина и Советской, а также на улице Орджоникидзе между Советской и Красным проспектом.

Напомним, что в этот день на дистанцию 21,1 км выйдут бегуны из разных регионов России и любители активного образа жизни.

Организаторы ждут более 15 тысяч участников. Уже зарегистрировались бегуны из Республики Алтай, Татарстана, Хакасии, Алтайского, Краснодарского и Красноярского краёв, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Омской, Саратовской, Томской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга. Также приедут гости из Казахстана.

На фестивале выступят известные команды мастеров. Они будут работать в трёх направлениях: фан-зона, где представят свои виды спорта и атрибутику; фан-сообщества клубов, которые поддержат участников на трассе; и команды клубов, которые выйдут на дистанцию три километра.

Ранее редакция сообщала о том, что дорогу к ледовой «Арене» в Новосибирске хотят защитить от размывания. Месяц назад сильные ливни размыли грунт на дамбе Октябрьского моста.