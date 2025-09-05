Рекламодателям

В школах Новосибирской области введут курс «История нашего края»

  • 05/09/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
В школах Новосибирска введут курс «История нашего края»
Техзадание для разработки учебника будет сформировано до конца 2025 года

В школах Новосибирской области планируют ввести новый курс истории.  Министр образования Мария Жафярова сообщила, что работу над учебником для предмета «История нашего края» начнут в 2026 году. Об этом рассказали в правительстве региона.

— Мы уже договорились о формировании рабочей группы создателей будущего учебника с коллегами из педагогического университета и регионального института повышения квалификации, —  добавила Жафярова.

Она отметила, что до конца 2025 года будет создано техническое задание для учебника по истории Новосибирской области. По нему будут учиться все школьники региона. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что знание отечественной и мировой истории помогает школьникам лучше понимать текущие события.

Директор Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ, Ольга Михайловна Хлытина, рассказала infopro54, что курс региональной истории строится на нескольких ключевых идеях. Одна из них заключается в том, что история малой родины — это важная часть истории всей России. Акцентируется внимание на достоверных фактах истории Новосибирской области в её нынешних границах, а также на вкладе её уроженцев — политиков, учёных, военных, работников промышленности и сельского хозяйства — в общероссийскую историю.

— Другая идея курса — укрепление межнационального единства и согласия, для чего в рамках нового предмета будет уделено внимание историческим связям края с Россией до вхождения в ее состав, а также культуре народов, проживающих в Новосибирской области: их ценностям и традициям, эпосу, жизненному укладу, — подчеркнула Хлытина.

В Новосибирской области уже есть учебные пособия «История Новосибирской области» для 8–9 классов и «История Сибири» для 10–11 классов. Учителя могут использовать их материалы для нового курса. Изучение истории родного края включает экскурсии по памятным местам и музеям, а также беседы с родственниками о том, как исторические события влияли на их семьи.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских школах с 2026 года хотят ввести новый предмет. Изменение в учебной программе анонсировал министр просвещения России.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

