Рядом с набережной в Новосибирске планируют построить еще одну школу

Депутат Государственной Думы РФ Александр Аксененко взял под личный контроль вопрос о выделении земельного участка, проектирования и строительства школы в районе ЖК «Марсель». Напомним, этот микрорайон строится недалеко от Речного вокзала и находится рядом с набережной.

По словам местных жителей, действующая школа № 76, построенная в 1937 году и рассчитанная максимально на 450 учеников, с нагрузкой давно не справляется. Территория в районе улицы 2-я Обская активно развивается и застраивается высотными домами. Об этом люди заявили на встрече с депутатом.

Как пояснил председатель «Союза отцов и семей НСО» Сергей Майоров, сейчас ведется работа по формированию земельного участка под будущее строительство нового школьного здания.

Стоит отметить, что на участке, где по генплану планируется построить новую школу, сейчас находится пустырь, несколько частных домов и нежилые объекты. Координатор Центра защиты прав граждан в Новосибирской области Роман Сивак разъяснил жителям порядок снятия обременения на земельные участки, вопросы их выкупа муниципалитетом и вопросы обращения бесхозяйных земельных участков в муниципальную собственность.

Ранее редакция сообщала о том, что еще одну школу планируют запустить в соседнем микрорайоне, также расположенном на берегу Оби.