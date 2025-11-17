В Новосибирске построили и переложили 80 километров теплосетей

В 2025 году в Новосибирске Сибирская генерирующая компания (СГК) провела масштабную работу по обновлению теплосетей, заменив порядка 60 километров трубопроводов в рамках как капитального, так и текущего ремонта.

На пресс-конференции 14 ноября генеральный директор Новосибирской теплосетевой компании Александр Косов сообщил, что также велись активные работы по созданию новых теплосетей для подключения строящихся объектов. Ожидается, что к концу года будет проложено около 20 километров на 38 различных участках. Большая часть этих работ на данный момент уже завершена.

По данным АО «СГК – Новосибирск», некоторые объекты уже официально подключены к системе отопления, о чем свидетельствуют соответствующие акты. В частности, это коснулось жилых домов на улице Фабричной в Железнодорожном районе, на улице Тайгинской в Калининском районе, двух домов на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе и объектов в поселке Садовый.

Кроме того, в 2025 году НТСК успешно реализовала программу модернизации ключевых элементов инфраструктуры, включая четыре насосные станции, четырнадцать центральных тепловых пунктов и двенадцать тепловых камер. По словам Александра Косова, данные улучшения играют важную роль в обеспечении стабильного теплоснабжения города.

В планах на 2026 год – поддержание текущих темпов обновления теплосетевого комплекса. Компания уже начала конкурсные процедуры для выполнения запланированных работ.