У застройщиков Новосибирска нашли почти миллиард недоплаченных налогов

  • 17/11/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
У застройщиков Новосибирска нашли почти миллиард недоплаченных налогов
Большинство компаний не могут подтвердить завышенные в декларациях расходы

С 2024 года УФНС по Новосибирской области оценивает 36 застройщиков, работающих в регионе, в рамках отраслевого подхода. Сумма рисков, установленных в 2025 году — почти миллиард рублей.

При этом в 2024 году 11 застройщиков добровольно уточнили налоговые обязательства на сумму 320,4 млн рублей, в 2025 — 9 на 144,6 млн рублей. По рискам на сумму 857 млн рублей работа продолжается.

—Большая часть застройщиков, с которыми были проведены комиссии в 2024 году, добровольно признали риски и оплатили их либо одномоментно, либо по гарантийным обязательствам. Сейчас в работе находится группа юридических лиц, которые занимаются строительством. Есть несколько налогоплательщиков, которые не признают налоговые обязательства, но не риски. Идет спор о сумме налоговых обязательств, — пояснила на налоговом форуме заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Елена Гаврилова.

К ключевым рискам, выявленным в строительной отрасли, налоговики относят следующие:

  • неполное отражение экономии, полученной при строительстве объектов жилой застройки в рамках ДДУ;
  • значительная сумма дебиторской задолженности у подрядчиков, применяющих упрощенную форму налогообложения;
  • списочная численность работников подрядных организаций, занятых на строительстве объекта, не соответствует расчетным показателям требующейся рабочей силы, исходя из площади возводимого объекта и времени, затраченного на его строительство.

— В рамках предпроверочного анализа выявлены ключевые причины занижения экономии при строительстве жилья. Это отсутствие расчетов за выполненные работы с подрядчиками, применяющими специальные режимы. Перевод денежных средств в адрес индивидуальных предпринимателей, которые аффилированы либо взаимозависимы с застройщиками, за оказанные услуги, в том числе по привлечению дольщиков. Завышение расходов на приобретение земельных участков по цепочке перекупщиков, не исполняющих налоговые обязательства. Потом эти деньги выводятся на счета собственников бизнеса застройщиков, — констатировала Гаврилова.

По ее словам, эту схему можно рассматривать, как отдельную модель ухода от налогообложения, но чаще всего она встречается именно в строительной отрасли

Также налоговики оценили риски подрядчиков, которые были выявлены при оценке затрат на строительство объектов жилой застройки.

  • Занижение зарплатных налогов, так как не отражается фактическая численность работников;
  • Завышаются налоговые вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль организаций подконтрольными застройщику подрядчиками при использовании формального документооборота;
  • «Дробление бизнеса» для занижения налоговых обязательств за счет применения специальных налоговых режимов и экономии на уплате налогов по общеустановленной системе налогообложения. Подрядчик нередко создается под определенного застройщика.
  • Как отметила Гаврилова, большинство подрядчиков также не подтверждают завышенные расходы первичными документами.

Напомним, в 2024 году в рамках отраслевого подхода налоговая провела анализ 60 застройщиков. В итоге за январь-сентябрь налоговая нагрузка на компании выросла в 2,4 раза, доходы — в 7,5 раз или на 10 млрд рублей, исчисление налогов выросло в 7 раз или на 2,2 млрд рублей, в том числе поступление налогов в региональный бюджет выросло на 2 млрд рублей. Свыше 55 застройщиков показали рост сотрудников более чем на 400 штатных единиц, среднемесячная зарплата в отрасли выросла на 43% — почти до 100 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке Новосибирской области по итогам трех кварталов 2025 года осталось 52 застройщика, у которых продажи по ДДУ были больше 5 лотов в месяц. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

9 551

0
0

