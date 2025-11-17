У застройщиков Новосибирска нашли почти миллиард недоплаченных налогов

С 2024 года УФНС по Новосибирской области оценивает 36 застройщиков, работающих в регионе, в рамках отраслевого подхода. Сумма рисков, установленных в 2025 году — почти миллиард рублей.
При этом в 2024 году 11 застройщиков добровольно уточнили налоговые обязательства на сумму 320,4 млн рублей, в 2025 — 9 на 144,6 млн рублей. По рискам на сумму 857 млн рублей работа продолжается.
—Большая часть застройщиков, с которыми были проведены комиссии в 2024 году, добровольно признали риски и оплатили их либо одномоментно, либо по гарантийным обязательствам. Сейчас в работе находится группа юридических лиц, которые занимаются строительством. Есть несколько налогоплательщиков, которые не признают налоговые обязательства, но не риски. Идет спор о сумме налоговых обязательств, — пояснила на налоговом форуме заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Елена Гаврилова.
К ключевым рискам, выявленным в строительной отрасли, налоговики относят следующие:
— В рамках предпроверочного анализа выявлены ключевые причины занижения экономии при строительстве жилья. Это отсутствие расчетов за выполненные работы с подрядчиками, применяющими специальные режимы. Перевод денежных средств в адрес индивидуальных предпринимателей, которые аффилированы либо взаимозависимы с застройщиками, за оказанные услуги, в том числе по привлечению дольщиков. Завышение расходов на приобретение земельных участков по цепочке перекупщиков, не исполняющих налоговые обязательства. Потом эти деньги выводятся на счета собственников бизнеса застройщиков, — констатировала Гаврилова.
По ее словам, эту схему можно рассматривать, как отдельную модель ухода от налогообложения, но чаще всего она встречается именно в строительной отрасли
Также налоговики оценили риски подрядчиков, которые были выявлены при оценке затрат на строительство объектов жилой застройки.
Напомним, в 2024 году в рамках отраслевого подхода налоговая провела анализ 60 застройщиков. В итоге за январь-сентябрь налоговая нагрузка на компании выросла в 2,4 раза, доходы — в 7,5 раз или на 10 млрд рублей, исчисление налогов выросло в 7 раз или на 2,2 млрд рублей, в том числе поступление налогов в региональный бюджет выросло на 2 млрд рублей. Свыше 55 застройщиков показали рост сотрудников более чем на 400 штатных единиц, среднемесячная зарплата в отрасли выросла на 43% — почти до 100 000 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что на рынке Новосибирской области по итогам трех кварталов 2025 года осталось 52 застройщика, у которых продажи по ДДУ были больше 5 лотов в месяц.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
