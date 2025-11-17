Рекламодателям

Скидки застройщиков на новостройки в Новосибирске доходят до 35%

  • 17/11/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Скидки застройщиков на новостройки в Новосибирске доходят до 35%
При оплате покупки наличными девелоперы предлагают дополнительные бонусы

Средний размер скидки в новостройках Новосибирска сегодня составляет чуть меньше 7%. В рекламных объявлениях, в среднем, скидка указывается в 1,5 раза больше. Об этом заявил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, изучив «самые горячие» предложения застройщиков, представленные в базе данных федеральной риелторской компании «ГОРОДА».

По его словам, скидки на рынке города сегодня варьируются от 3% до 35%.

— Если указана скидка, а дальше первоначальный взнос, то нужно понимать: чем больше ПВ, тем меньше скидка. Например, скидка на остаток 10% при первоначальном взносе 30% — это 7% от цены. При ПВ 50% — это 5% от цены, — поясняет Николаев.

При этом он рекомендует перед сделкой по заманчивой скидке изучать среднюю цену на квартиры в новых домах в каждой локации.

— Бывает, что при 35% скидке квартира стоит на 15% выше рынка. Максимальные скидки у надежных застройщиков с середины октября по середину ноября составили 15%-16%, кратковременные — до 20%. Такое иногда бывает и сданных домах, — комментирует эксперт.

Он также выделил еще несколько нюансов, связанных со скидками.

  • Далеко не всегда самые большие скидки в наиболее рискованных проектах.
  • При покупке за наличные скидка обычно на 2% больше.

— Иногда застройщик, достигая определенной суммы продаж, значительно снижает кредитную нагрузку. Поэтому у крупных агрегаторов бывают самые высокие скидки, так как они делают застройщику объем, — поясняет Сергей Николаев.

В среднем цена квадрата в новостройке в Новосибирске сегодня варьируется от 76 тысяч до 460 тысяч за квадрат. Средневзвешенная цена предложения в моменте составляет 166,5 тыс. руб./м2.

Аналитики Авито провели опрос жителей Сибирского Федерального округа, купивших квартиры в новостройках за последние два года. Как выяснилось, 44% сибиряков выбирали варианты со спецпредложениями или воспользовались акцией.

Среди тех, кто планирует покупку квартиры на первичном рынке в течение ближайших двух лет, почти треть (30%) ищет объекты со спецпредложениями: для них это один из главных факторов при выборе квартиры.

Самыми интересными предложениями от застройщиков жители округа чаще всего называли:

  • специальную цену на старте продаж (33%),
  • отделку квартиры в подарок (29%),
  • ипотеку с субсидированной ставкой (25%),
  • рассрочку (24%),
  • обмен старого жилья на новое (24%),
  • скидку при полной оплате или покупке без ипотеки (18%),
  • подарок при покупке (например, техника или мебель) (16%),
  • прямую скидку на стоимость отдельных лотов (11%),
  • скидку на машиноместо (12%),
  • скидку на кладовку или коммерческое помещение (8%).

Скидка при покупке квартиры наиболее актуальна для покупателей в возрасте 25-34 года, а также в возрасте от 55 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что доля строящегося жилья с переносом сроков ввода после отмены льготной ипотеки в регионе за год выросла с 9,7% до 12,8%. Средний срок задержки составляет 18,8 месяцев. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

15 326

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска застройщики Новосибирска


6
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Рынок остывает»: количество вакансий в Новосибирской области снизилось на 23%
19/11/25 13:00
Бизнес Общество
Гёдза вместо пельменей: в магазинах Новосибирска зарегистрирован резкий рост спроса на продукты из Азии
19/11/25 12:30
Бизнес Общество Рынки
Убежать от зимы: где в Крыму россияне покупают квартиры для отдыха
19/11/25 12:10
Недвижимость
«За душу взяло»: новосибирские дети покорили импровизированным концертом пассажиров столичной подземки
19/11/25 12:00
Общество
«Вам сколько отрезать?»: россиянам предлагают покупать квартиры по квадратным метрам без ипотеки
19/11/25 11:30
Власть Недвижимость Общество
Мошенники рассылают видео больных животных для выманивания денег в Новосибирске
19/11/25 11:00
Общество Право&Порядок
«Нам говорили, что Хилок — все!»: жители поселка под Новосибирском пожаловались на незаконную торговлю
19/11/25 10:30
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирской области БПЛА начали следить, где животноводы складируют навоз
19/11/25 10:00
Агропром Бизнес Общество
«Мы это уже проходили»: производство цемента в Новосибирской области возвращается к уровню 2017 года
19/11/25 9:30
Бизнес Промышленность
Новосибирск стал центром притяжения для IT-талантов
19/11/25 9:00
Технологии
Во всех книжных магазинах Новосибирска срочно изъяли один роман Стивена Кинга
19/11/25 8:30
Бизнес Общество
«Под влиянием нейросетей»: в Новосибирске выросло количество тату-салонов
18/11/25 19:00
Бизнес Общество
«Вместо электросамокатов»: в новосибирских парках начали сдавать в аренду электроснегокаты
18/11/25 18:00
Бизнес Город Общество
Новую схему мошенников на сайтах знакомств выявили в Новосибирске
18/11/25 17:30
Общество Право&Порядок
Росреестр планирует штрафовать владельцев участков с помощью дронов
18/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
На распродажах в День холостяка новосибирцы предпочитали делать дорогие покупки
18/11/25 16:01
Бизнес Общество
«К вам придут за долгами»: новосибирцы накопили просрочку по кредитам свыше 30 млрд рублей
18/11/25 15:30
Недвижимость Общество Финансы
Новосибирский автоэксперт рассказал о ситуации с топливом в регионе
18/11/25 15:00
Фаза резкого торможения: шансов избежать рецессии в России почти не осталось
18/11/25 14:30
Бизнес Власть Общество
Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений
18/11/25 14:00
Власть Общество Экономика
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять