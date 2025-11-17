Скидки застройщиков на новостройки в Новосибирске доходят до 35%

Средний размер скидки в новостройках Новосибирска сегодня составляет чуть меньше 7%. В рекламных объявлениях, в среднем, скидка указывается в 1,5 раза больше. Об этом заявил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, изучив «самые горячие» предложения застройщиков, представленные в базе данных федеральной риелторской компании «ГОРОДА».

По его словам, скидки на рынке города сегодня варьируются от 3% до 35%.

— Если указана скидка, а дальше первоначальный взнос, то нужно понимать: чем больше ПВ, тем меньше скидка. Например, скидка на остаток 10% при первоначальном взносе 30% — это 7% от цены. При ПВ 50% — это 5% от цены, — поясняет Николаев.

При этом он рекомендует перед сделкой по заманчивой скидке изучать среднюю цену на квартиры в новых домах в каждой локации.

— Бывает, что при 35% скидке квартира стоит на 15% выше рынка. Максимальные скидки у надежных застройщиков с середины октября по середину ноября составили 15%-16%, кратковременные — до 20%. Такое иногда бывает и сданных домах, — комментирует эксперт.

Он также выделил еще несколько нюансов, связанных со скидками.

Далеко не всегда самые большие скидки в наиболее рискованных проектах.

При покупке за наличные скидка обычно на 2% больше.

— Иногда застройщик, достигая определенной суммы продаж, значительно снижает кредитную нагрузку. Поэтому у крупных агрегаторов бывают самые высокие скидки, так как они делают застройщику объем, — поясняет Сергей Николаев.

В среднем цена квадрата в новостройке в Новосибирске сегодня варьируется от 76 тысяч до 460 тысяч за квадрат. Средневзвешенная цена предложения в моменте составляет 166,5 тыс. руб./м2.

Аналитики Авито провели опрос жителей Сибирского Федерального округа, купивших квартиры в новостройках за последние два года. Как выяснилось, 44% сибиряков выбирали варианты со спецпредложениями или воспользовались акцией.

Среди тех, кто планирует покупку квартиры на первичном рынке в течение ближайших двух лет, почти треть (30%) ищет объекты со спецпредложениями: для них это один из главных факторов при выборе квартиры.

Самыми интересными предложениями от застройщиков жители округа чаще всего называли:

специальную цену на старте продаж (33%),

отделку квартиры в подарок (29%),

ипотеку с субсидированной ставкой (25%),

рассрочку (24%),

обмен старого жилья на новое (24%),

скидку при полной оплате или покупке без ипотеки (18%),

подарок при покупке (например, техника или мебель) (16%),

прямую скидку на стоимость отдельных лотов (11%),

скидку на машиноместо (12%),

скидку на кладовку или коммерческое помещение (8%).

Скидка при покупке квартиры наиболее актуальна для покупателей в возрасте 25-34 года, а также в возрасте от 55 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что доля строящегося жилья с переносом сроков ввода после отмены льготной ипотеки в регионе за год выросла с 9,7% до 12,8%. Средний срок задержки составляет 18,8 месяцев.