Эксперты рассказали, откуда в Новосибирске много пыли в октябре и чем это грозит

В Новосибирске уже более недели очень пыльно. Много жители города жалуются на проблемы с дыханием. Пыль оседает на одежде, обуви. Одним из самых заметных индикаторов можно считать автомобили: уже на следующий день после мойки они покрываются плотным слоем пыли. Infopro54 задал экспертам вопрос, насколько эта ситуация типична для города.

Весной и летом Новосибирск хорошо мыли, поливальные машины на улицах видели часто, говорит эколог Сергей Пащенко. Кроме того, во многих районах началось восстановление газонов. Эти наблюдения подтверждают многие новосибирцы и данные мэрии о снижении числа жалоб на качество уборки дорого от пыли и мусора. И на этом фоне ситуация в конце октября выглядит как откат назад к более пыльным временам.

— Погода у нас в этом октябре нетипична. Сначала выпал снег, и его было довольно много. Он лежал почти неделю, а потом растаял, и почва вся открылась. Обычно осенью листья ложатся на землю постепенно, потом сверху снежок, и даже если он подтаивает, то подъема пыли не происходит. Сейчас все иначе получилось. Почва открыта, она просохла и дальше просыхает, осадков нет. И частицы легко поднимаются в воздух. В Новосибирске такое обычно происходит в конце апреля и в мае, когда у нас начинаются пылевые бури. Сейчас мы получили майский эффект в октябре. Поливальная техника, которая до этого неплохо работала, по всей видимости, уже законсервирована на зиму. В текущей ситуации, возможно, городским властям стоит усилить уборку. Потому на дождь и снег в ближайшие дни надеяться не приходится, — рассказал Infopro54 новосибирский эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко.

Врачи объясняют, что высокий уровень содержания пыли может приводить к ухудшению самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями.

— Повышенный уровень пыли — это не хорошо для аллергиков. Потому что неизвестно, что в этой пыли, там могут быть аллергены. Чтобы оценить происходящее в полной мере, нужно знать состав пыли, — говорит пульмонолог доктор медицинских наук, заместитель руководителя НИИ терапии и профилактической медицины — филиала ИЦиГ СО РАН, профессор кафедры неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией НГМУ Ирина Логвиненко.

По данным Западно-Сибирского УГМС, взвешенные вещества (так обозначается пыль в официальной терминологии — прим. ред.) вносят существенный вклад в загрязнении атмосферного воздуха в Новосибирске. Так, в 2024 году среднегодовые концентрации взвешенных веществ (2,0 ПДК) превысили соответствующие гигиенические нормативы.

