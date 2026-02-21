В Новосибирске продают историческое здание военкомата со звездой на фронтоне

В Новосибирске выставлено на продажу здание, в котором долгие годы располагался военкомат. Старшим поколениям жителей города объект известен как Горвоенкомат. Здание пустует с 2024 года.

Данные о выставлении исторического здания на торги опубликовала госкорпорация «ДОМ.РФ». В карточке торгов оно указано как административное здание площадью 893,3 кв. м, расположенное по адресу Трудовая, 13. Вместе с ним продается и земельный участок площадью 0,16 га. Начальная цена не определена.

До весны 2024 года в двухэтажном здании на улице Трудовой располагался военный комиссариат Новосибирского района, Оби и Кольцово. Затем он переехал на улицу Советскую. С того момента здание пустовало. Оно находится в плачевном состоянии. Это видно и по фотографиям. Перед старым военкоматом были установлены стелы с мемориальными табличками. На них выбиты имена военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне. В 2025 году эти мемориальные плиты сняли.

Историки и СМИ за последние пять лет несколько раз пытались привлечь внимание к старому военкомату. Но охранный статус объекту не был присвоен. Поэтому у собственника нет обязательств сохранять его исторический облик.

— Здесь нет статуса памятника. Но я думаю, что все же стоит здание сохранить. Пройдет лет 20, 30, 40 — и объект, построенный в середине ХХ века, будет оценен. Я уверен, что появятся основания для придания ему охранного статуса. Учитывая его связь с военной историей, я думаю, надо его сберечь. Возможно, перепрофилировать, приспособить под другие нужды, но привести в порядок и оставить как здание памятное с точки зрения истории и архитектуры. Мне кажется, что сносить его неправильно. Возможно, площадка и представляет интерес для застройщиков. Но участок там небольшой, и в городе, думаю, есть участки более перспективные, — так говорил в беседе с Infopro54 кандидат исторических наук, директор исторического парка «Россия – моя история» Алексей Пронин.

Фасады старого здания военкомата выполнены с элементами неоклассицизма. Один из узнаваемых элементов декора — пятиконечная звезда, серп и молот на фронтоне. В открытых источниках указано, что здание было построено в 1954 году. Архитектор не известен.

Ранее редакция рассказывала, как мэрия Новосибирска продает разрушенные памятники архитектуры и истории.