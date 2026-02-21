В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Решением Высшей Квалификационной коллегией судей Российской Федерации прекращены полномочия председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой. Она вышла в отставку, сообщили в пресс-службе суда.

Елена Козлова с 1989 года работала арбитром Государственного арбитража Новосибирской области, в 1992 году после его преобразования в Арбитражный суд Новосибирской области, была назначена судьёй.

С 2000 по 2007 год занимала должность председателя судебного состава, в 2007 году назначена заместителем председателя суда. Председателем Арбитражного суда области назначена в 2013 году, в 2020 году указом президента ее полномочия были продлены.

Общий стаж работы Елены Козловой в арбитражной системе составляет 36 лет.

Стоит отметить, что на первом в 2026 году февральском заседании Высшей квалификационной коллегии судей России были приняты массовые кадровые решения. В отставку подали 25 судей, один лишён статуса, ещё 36 прекратили полномочия, сообщала пресс-служба ВККС.

