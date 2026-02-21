Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Отставки и назначения

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Елена Козлова, возглавлявшая суд с 2013 года, ушла в отставку

Решением Высшей Квалификационной коллегией судей Российской Федерации прекращены полномочия председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой. Она вышла в отставку, сообщили в пресс-службе суда.

Елена Козлова с 1989 года работала арбитром Государственного арбитража Новосибирской области, в 1992 году после его преобразования в Арбитражный суд Новосибирской области, была назначена судьёй.

С 2000 по 2007 год занимала должность председателя судебного состава, в 2007 году назначена заместителем председателя суда. Председателем Арбитражного суда области назначена в 2013 году, в 2020 году указом президента ее полномочия были продлены.

Общий стаж работы Елены Козловой в арбитражной системе составляет 36 лет.

Стоит отметить, что на первом в 2026 году февральском заседании Высшей квалификационной коллегии судей России были приняты массовые кадровые решения. В отставку подали 25 судей, один лишён статуса, ещё 36 прекратили полномочия, сообщала пресс-служба ВККС.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Фото из группы Арбитражного суда Новосибирской области ВКонтакте, автор: пресс-служба.

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Отставки и назначения

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : арбитражный суд

650
0
0
Предыдущая статья
Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске
Следующая статья
Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат

Экс-министр образования стал главой новосибирского реготделения ЛДПР

Автор: Артем Рязанов

Бывший министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук стал руководителем регионального отделения ЛДПР. На сайте партии он указан как координатор.

Ранее должность координатора занимал Никита Столповский. Сейчас он руководит аппаратом партийной фракции в заксобрании Новосибирской области и возглавляет фракцию ЛДПР в совете депутатов Новосибирского района.

Читать полностью

Экс-директор новосибирского УКСа возглавил стройдепартамент в Томске

Автор: Оксана Мочалова

Бывший глава Октябрьского района Новосибирска и экс-директор городского Управления капитального строительства Александр Колмаков возглавил строительный блок в соседнем регионе. Он официально назначен главой департамента строительства Томской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Мазур.

Карьера Александра Колмакова тесно связана с Новосибирской областью. Выпускник НГАСУ, он прошел путь от работы в управлении строительства мэрии Новосибирска до поста главы администрации Октябрьского района города. В 2024 году он возглавил областное «Управление капитального строительства», курирующее крупные госзакупки на возведение социальных объектов.

Читать полностью

Выпускник НВВКУ стал замначальника департамента в Кремле

Автор: Артем Рязанов

Николай Соколов, Герой России и кавалер трех орденов Мужества, окончил Новосибирское высшее военное ордена Жукова училище. Сейчас он занимает должность заместителя начальника департамента по координации стратегических инициатив в Управлении Президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

О назначении Соколова на эту должность сообщил ТГ-канал «Время Героев».

Читать полностью

Марина Ярцева из новосибирской «Опоры России» возглавила министерство в Хабаровске

Автор: Юлия Данилова

Исполняющей обязанности министра туризма Хабаровского края назначена Марина Ярцева. Соответствующий приказ подписал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. На сайте ведомства уже появилась информация о назначении Ярцевой.

Ранее Марина Ярцева активно работала в Новосибирском региональном отделении «Опоры России» в статусе вице-председателя и руководителя Комитета по промышленности.

Читать полностью

Владислав Колотов возглавил розничный блок Сибирского банка Сбера

Автор: Оксана Мочалова

Владислав Колотов назначен заместителем председателя Сибирского банка Сбера. В его зону ответственности войдут розничный бизнес и развитие сети продаж, сообщили в банке.

Карьера Владислава Колотова в Сбере насчитывает более 17 лет. Он начал работу в Омском отделении банка в должности инспектора по кредитованию малого бизнеса. Впоследствии занимал руководящие позиции в Среднерусском банке Сбера, где на протяжении последних шести лет руководил направлением продаж и клиентского обслуживания в филиальной сети.

Читать полностью

Министр культуры сменился в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Министра культуры Новосибирской области Юлию Шуклину уволили. Об этом стало известно 30 декабря.

— Министр культуры Новосибирской области Юлия Константиновна Шуклина уволена 30 декабря 2025 года по собственному желанию, — подтвердил информацию руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат

Отставки и назначения

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Культура Общество

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Город Общество

В Новосибирске продают историческое здание военкомата со звездой на фронтоне

Культура Общество

От «кавалерист-девицы» до ночных ведьм: историк из новосибирского вуза напомнил о женщинах-защитницах Отечества

Власть Общество

Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

Бизнес Власть Недвижимость

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Бизнес Общество

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Общество Стиль жизни

Felicità и другие хиты: легендарный Аль Бано выступит 21 апреля в Новосибирске

Власть

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Общество

Образованное при царской России село упразднили в Новосибирской области

Право&Порядок

На старости лет перешли в разряд «бомжей»: экс-глава СО РАН Асеев требует применить в его деле необычную апелляцию

Общество

До -33 градусов: на выходных в Новосибирскую область вернутся сильные морозы

Бизнес Общество

Почти четверть проб молочной продукции оказались фальсификатом в Новосибирской области

Общество

«Сильно подорожали букеты из колбасы»: в Новосибирске женщины рассказали о тратах на подарки мужчинам к 23 февраля

Власть

Правительство региона подало жалобу на решение по иску о закупках для СВО

Бизнес

Суд обязал компанию «ВИС» расплатиться с подрядчиком четвертого моста

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности