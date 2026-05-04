Завершено крупнейшее объединение в банковском секторе России

ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка

Сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат, по его словам, — изменение модели предоставления финансовых услуг в России, устранение разницы между мегаполисом и малым городом, создание единого пространства с равными возможностями для любого жителя страны. Пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России.

Интеграция ВТБ и Почта Банка проходила поэтапно с начала 2025 года. В первую очередь объединились сети банкоматов, далее продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. В отделениях Почты России появились 23 тыс. представителей ВТБ, которые могут помочь клиентам в оформлении продуктов и сервисов.

Совместно с Социальным фондом России был реализован бесшовный перевод пенсий. С января 2026 года ВТБ стал оператором Пушкинской карты — на сегодняшний день выдано более 6,5 млн карт. Завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов. Благодаря интеграции ВТБ теперь представлен более чем в 13 тыс. населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 российских регионах. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 тыс. устройств.

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита
Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

А7: международные расчеты для бизнеса ― быстро, выгодно, надежно

На экспорт идет промышленная продукция, минеральное сырье и продукция агропромышленного комплекса. Во всех этих отраслях особенно важна скорость обработки транзакций и надежность банка-посредника. Каждый день задержки перевода чреват большими потерями.
В современных условиях, когда геополитические риски становятся частью повседневной реальности, устойчивость финансов обретает особое значение. Российская система международных расчетов А7 создала уникальную модель работы, полностью независимую от чужих корреспондентских цепочек. К концу 2025 года на ее долю пришлись около 19% совокупного объема внешнеторговых операций российских компаний.
Это означает, что расчеты с зарубежными партнерами больше не зависят от политики иностранных банков или возможных блокировок со стороны третьих стран. Инфраструктура в 100+ странах обеспечивает стабильность и предсказуемость.
Главное преимущество такой системы — оперативность. Платежи проходят без многодневных зависаний, что особенно важно для бизнеса, а отсутствие посредников минимизирует риски.
Финансовая прозрачность и выгодные условия — еще один важный аспект. Комиссия за импортные операции составляет всего 0,3% плюс НДС, а для экспортных — 0%. Конвертация валюты осуществляется по официальному курсу ЦБ.

― Создание и развитие системы А7 — это важный шаг к обеспечению финансовой независимости и стабильности российского бизнеса на международной арене. Быстрые транзакции, прозрачные тарифы и минимизация рисков делают А7 привлекательным инструментом для предприятий, стремящихся сохранить свои бизнес-процессы без задержек и потерь. В целом, такая инфраструктура укрепляет позиции российских компаний в глобальной экономике и помогает им адаптироваться к новым реалиям, ― прокомментировал политолог Сергей Брекотин.

Укусы животных и отравления: страховщики предупредили новосибирцев о рисках отдыха за рубежом

Автор: Юлия Данилова

97% страховых случаев с туристами в майские праздники приходится на заграничные поездки — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

По данным страховщиков, в топ-5 наиболее опасных стран для поездок в 2025 году (с точки зрения обращений в рамках страхования выезжающих за рубежь) вошли:

За 2100 изъятых коров новосибирские аграрии пытаются получить страховое возмещение

Автор: Юлия Данилова

На 1 апреля 2026 года в Новосибирской области застраховано 62,3 тысяч голов КРС (24% поголовья в области), 280 тысяч голов свиней (96%) и 4,3 млн голов птиц (57%). Страховым компаниям, по данным на начало апреля, заявлены убытки по 2,1 тысяч голов КРС, об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

—  В НСА еще в марте был создан оперштаб по вопросам координации процессов и контроля урегулирования убытков, возникающих у животноводов в зонах ветеринарного неблагополучия. Союз и страховые компании прилагают все усилия для того, чтобы со стороны системы агрострахования сельхозпроизводителям было оказано максимальное содействие, —  добавил Биждов.

У пользователей изменились платежные привычки

С увеличением спроса на альтернативные платежные решения, доля транзакций с использованием банковских карт в России, как ожидается, сократится. Такое мнение высказала Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, в беседе с изданием РБК.

Она отметила, что в последнее время покупательское поведение россиян претерпело существенные изменения: граждане стали отдавать предпочтение иным методам оплаты, таким как Система быстрых платежей (СБП), платежи по QR-кодам, использование биометрических данных и специализированных платежных сервисов.

Аналитики оценили потенциальный эффект для рубля от возврата бюджетного правила

Возобновление бюджетных операций, анонсированное Министерством финансов 16 апреля, потенциально может оказать негативное воздействие на российский рубль. Тем не менее участники рынка пока не отреагировали на эти потенциальные риски соответствующим образом. Об этом сообщил начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что правительство в скором времени определит параметры возвращения данного механизма. Участники рынка допускают, что уже в мае Центробанк может возобновить операции по покупке иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом.

Бум рефинансирования ипотеки ожидают в России в ближайшие 2-3 года

Автор: Юлия Данилова

Российский ипотечный рынок стоит на пороге бума рефинансирования. Об этом заявил вице-президент, директор по кредитованию физлиц Т-Банка Кирилл Григорьев в подкасте Домклика «Под одной крышей».

— Ключевая ставка будет планомерно снижаться в перспективе ближайших трёх лет. Это запустит масштабный цикл пересмотра условий по действующим жилищным кредитам, — уверен Григорьев.

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Общество

Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Бизнес Власть ПроБизнес

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Бизнес Недвижимость

Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги

Бизнес Общество

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Медицина Наука Общество

В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита

Общество

Министр сельского хозяйства Новосибирской области отчитался о начале посевной

Авто

Цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России

Общество

В Новосибирской области проснулись гадюки — они выползают к дачам

Власть

Андрей Травников призвал чиновников принять участие в сборе средств для военных

Общество

Новосибирский мультсериал собрал более 22 млн просмотров на российских платформах

Общество

Электричка «Новосибирск-Ложок» опоздала из‑за технических проблем 

Бизнес Культура

За рубежом любят новосибирские квесты с «ужастиками»

Общество

В трёх районах Новосибирской области ограничено движение из-за паводка

Мировые и федеральные новости Общество

В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

Бизнес Общество

Самые дефицитные специалисты в Новосибирске по-прежнему врачи и медсестры

Общество

Съемные коттеджи в регионе заменили новосибирцам зарубежные туры на майские

Общество

Власти Новосибирска назвали точное число ветеранов Великой Отечественной войны

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

