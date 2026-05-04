Завершено крупнейшее объединение в банковском секторе России

Сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат, по его словам, — изменение модели предоставления финансовых услуг в России, устранение разницы между мегаполисом и малым городом, создание единого пространства с равными возможностями для любого жителя страны. Пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России.

Интеграция ВТБ и Почта Банка проходила поэтапно с начала 2025 года. В первую очередь объединились сети банкоматов, далее продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. В отделениях Почты России появились 23 тыс. представителей ВТБ, которые могут помочь клиентам в оформлении продуктов и сервисов.

Совместно с Социальным фондом России был реализован бесшовный перевод пенсий. С января 2026 года ВТБ стал оператором Пушкинской карты — на сегодняшний день выдано более 6,5 млн карт. Завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов. Благодаря интеграции ВТБ теперь представлен более чем в 13 тыс. населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 российских регионах. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 тыс. устройств.

