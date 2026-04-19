В Новосибирске включили восстановленную неоновую вывеску «Весна»

Вечером 19 апреля в Новосибирске состоялось официальное включение восстановленной неоновой вывески «Весна». Объект расположен на фасаде дома, стоящего на пересечении улиц Советской и Гоголя.

Вывеска не светилась несколько десятилетий. Ветхую конструкцию сняли с дома в ноябре 2024 года. За пять месяцев был проведён весь комплекс восстановительных работ: специалисты заменили газосветные трубки, заново заправили их газом, очистили металлический каркас от ржавчины и грязи, изготовили новые трубки и покрыли их полимерно-порошковой краской. В марте текущего года вывеску вернули на здание.

Включение приурочили к Международному дню памятников и исторических мест. Для запуска выбрали вечернее время. Когда над городом сгущаются сумерки, неон особенно красив.

На открытии присутствовало около ста человек. Среди собравшихся — жители соседних домов, представители СМИ, городские активисты и участники сбора средств на восстановление вывески.

— «Весна» — та самая вывеска, с которой я бы хотел начать реставрировать неон. Но «Косметический кабинет» на Советской случился раньше, потому что там был ремонт здания и решение было срочным. А иначе первой была бы «Весна». Это красивая и большая вывеска. И роза, и надпись мне очень нравятся. В ходе работы обсуждались варианты цвета, в итоге остановились на сочетании цветов, которые вы видите сегодня, — говорит директор рекламно-производственной компании «Визуальность» Любим Любаев.

Вывеска будет включаться ежедневно в вечернее время. «Весна» стала вторым объектом, восстановленным по классической технологии. В планах — восстановление самой крупной неоновой конструкции города «При запахе газа в квартире звони 04». Сбор средств на реализацию проекта уже объявлен.

