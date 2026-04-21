В шести муниципалитетах Новосибирской области запретили ходить в лес

В шести муниципалитетах Новосибирской области введён особый противопожарный режим. Под ограничения попали Новосибирск, Краснозёрский и Новосибирский районы, а также Сузунский, Карасукский и Доволенский муниципальные округа. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что на этих территориях запрещено разведение открытого огня.

— Сотрудники МЧС России и специалисты местных администраций усилили контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

С 25 апреля противопожарные ограничения распространятся на все районы и муниципальные округа.

Режим продлится до 15 мая. В этот срок будет запрещено входить в леса, использовать открытый огонь для разведения костров и сжигания сухой травы и мусора. Исключение составляет приготовление пищи на мангалах.

За последние сутки в регионе обнаружили 100 очагов горения, из которых 76 находились в радиусе пяти километров от жилых районов. Это говорит о том, что люди активно сжигают сухую траву и проводят работы по очистке территорий, сообщили в МЧС.

— Ограничения — вынужденная мера по противодействию ландшафтным пожарам и предупреждению возгораний внутри населенных пунктов и садовых обществ, — пояснили в областном ГУ МЧС.

В Новосибирске от владельцев территорий, прилегающих к лесу, потребовали очистить полосу шириной не менее 10 метров от сухой травы, порубочных остатков и мусора, а также отделить лесной массив противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 000 до 80 000 рублей, а для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.

