По снимкам земельных участков с дронов новосибирцам будут выписывать штрафы

Росреестр настаивает на расширении применения беспилотников в ходе государственного и муниципального земельного контроля. В ведомстве уверены, что это позволит обследовать земельные участки без взаимодействия с правообладателями. Соответствующий законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе предлагается внести корректировки в Кодекс об административных правонарушениях РФ: дать право ведомству возбуждать дела на основании информации, полученной с беспилотников — по аналогии с выявлением нарушений правил дорожного движения.

— В результате снизится количество очных проверок, будут минимизированы контакты собственников с инспекторами и автоматизированы многие сопутствующие процессы, а также сокращено время рассмотрения нарушений, — отметили в Росреестре.

В ведомстве уверены, что такие меры будут мотивировать правообладателей тщательнее следить за состоянием земельных участков и соблюдать требования земельного законодательства. Ожидается, что законопроект может вступить в силу в 2027 году.

В Новосибирске управление Росреестра в 2025 году провело 50 полетов с использованием беспилотного летательного аппарата, обследовано 11 600 земельных участков общей площадью 4391 гектар. Полеты проводились над территориями города Новосибирска, а также Новосибирского, Колыванского, Мошковского, Черепановского, Тогучинского, Чистоозерного районов Новосибирской области. Наиболее частым нарушением, обнаруженным во время полетов, стало самовольное занятие земли.

В этом году, как пояснили в управлении редакции Infopro54, планируется провести не менее 50 полетов. В плане обследования Новосибирский район: Плотниковский, Раздольненский, Новолуговской и Боровской сельсоветы, а также рабочий поселок Краснообск и Краснозерский район.

Напомним, Министерство транспорта РФ также разработало изменения в правила государственного контроля транспортной безопасности, которые ускоряют начало проверок и официально разрешают использование беспилотников для надзора.

