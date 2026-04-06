На дорогах Новосибирской области зафиксировано 18 переливов

С начала весеннего паводка количество переливов на дорогах Новосибирской области увеличилось более чем вдвое. Если по данным на 2 апреля фиксировалось 8 переливов, то к 6 марта их число достигло 18. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) по НСО.

Пять переливов уже полностью ликвидированы силами подрядных организаций, на остальных 13 участках вода пока держится, однако проезд транспорта сохранен везде. Подтопления зафиксированы в Коченевском, Татарском, Усть-Таркском, Карасукском, Черепановском и Краснозерском районах. Длина проблемных зон варьируется от 7 до 85 метров, при этом вода подтопила в основном обочины, не блокируя основное дорожное полотно.

— На месте силами подрядных организаций выставлены временные дорожные знаки и сигнальные вешки, организовано круглосуточное дежурство. При обнаружении подтоплений, переливов или разрушений дорожного полотна просьба незамедлительно сообщать в диспетчерскую службу ТУАД по телефонам: 730 (для абонентов МТС), 8-913-949-00-30 (для абонентов других сотовых операторов), 8 (383) 335-81-50, — сообщили в ТУАД.

Ранее редакция сообщала о том, что два района Новосибирской области оказались не готовы к паводку.