В Новосибирске зафиксировали сокращение изношенных участков тепломагистралей на 13%

Благодаря этим вложениям, протяженность устаревших тепломагистралей сократилась на 13%, а время устранения неполадок уменьшилось в два раза, сообщили в «Новосибирской теплосетевой компании» (НТСК, входит в группу компаний СГК).

По словам Дмитрия Перязева, генерального директора АО «СГК – Новосибирск», за период с 2022 по 2025 годы, на сумму инвестиций в 27,1 млрд рублей, энергокомпания произвела замену, строительство и ремонт 232 км тепловых сетей в Новосибирске. Он рассказал об этом, подводя предварительные итоги долгосрочной инвестиционной программы в городе, на встрече с представителями федеральных СМИ.

В рамках ремонтных и модернизационных работ были обновлены 278 центральных тепловых пунктов и четыре насосные станции. Как отметил Дмитрий Перязев, ведется планомерное снижение износа трубопроводов, эксплуатируемых более 25 лет. Ожидается, что доля таких теплосетей снизится с 71,4% в 2020 году до 66,8% к концу 2025 года.

Наиболее значительные успехи достигнуты в модернизации магистральных теплосетей, к которым подключено большое количество объектов. Комплексная перекладка затронула более 63 км тепломагистралей, что позволило сократить протяженность изношенных магистральных тепловых сетей старше 25 лет на 13%. За четырехлетний период заменено почти 9% от общего объема тепломагистралей. Наряду с этим, реализуется масштабная программа цифровизации инфраструктуры теплоснабжения, которая позволила вдвое сократить время устранения дефектов. За первые восемь месяцев 2025 года потери теплоносителя снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дмитрий Перязев подчеркнул, что приоритетами на ближайшие пять лет являются сохранение объемов перекладки и повышение эффективности оборудования путем цифровизации. Также важно уже сейчас разрабатывать дополнительные механизмы для продолжения модернизации теплосетевого комплекса города.