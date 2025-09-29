Позывной «Хилок»: замдиректора по безопасности ТЦ «Хилокский» из Новосибирска ушел на СВО

Алексей Александров, бывший депутат регионального парламента Новосибирской области, до недавнего времени работавший замдиректора по безопасности ТЦ «Хилокский», сейчас ушел на СВО. В спецоперации он участвует под позывным «Хилок». Александров рассказал о причинах своего решения.

Во-первых, Александров отметил, что его назвали в честь деда Алексея, погибшего под Ржевом в 1942 году. Во-вторых, он — кадровый военный.

— Я видел, как мои воспитанники защищали Родину в Чечне, как сейчас воюют на спецоперации. Не мог остаться в стороне, — рассказал Александров в интервью телеграм-каналу «БАРС-ОРИОН ИНФОРМ».

Он также рассказал, что во время пребывания на спецоперации ему больше всего врезались в память люди — участники СВО — с их историями.

— Наш боец Сема — мальчишка, не окончивший школу, но с духом настоящего героя. Он тяжело ранен, и теперь наша задача — помочь ему учиться, жить дальше. Или Семён — командир-«Терминатор» с двумя орденами Красной Звезды. Всегда с улыбкой, всегда на передовой. Сейчас он в госпитале, но мы обязательно ему поможем, — отмечает Александров.

Напомним, Алексей Александров окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР в 1983 году. С 1984 по 1991 год обучал курсантов. Уволился в 1994. Депутат 4,5,6 созывов регионального парламента Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что участник СВО из Новосибирска сделал татуировку в память о погибшем брате.