Разрешение на создание цеха для покраски дронов-невидимок продлили в Новосибирске

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» продлила разрешение на строительство корпуса нанесения радиопоглощающих и лакокрасочных покрытий, а также реконструкцию и техническое перевооружение механообрабатывающего производства на площадке «Новосибирского авиастроительного завода им Чкалова». Речь идет о четырех этапах работ.

Сметная стоимость I этапа строительства корпуса нанесения радиопоглощающих и лакокрасочных покрытий в ценах второго квартала 2023 года составляла 4,1 млрд рублей с НДС. Новое разрешение действует до ноября 2027 года.

Сметная стоимость II этапа реконструкции участков механообработки на дату утверждения заключения экспертизы на 2 квартал 2023 года составляла почти 399 млн рублей, III этапа — 2,4 млрд, IV этапа — 330,4 млн рублей (все с учетом НДС). Разрешение действительно до марта 2027. Речь идет о цехах №№ 1, 2, 4, 6, 17, 25, 90.

Напомним, в 2022 году стало известно, что НАЗ им. В.П. Чкалова в течение пять лет планирует построить новый корпус и провести модернизацию производства беспилотников С-70 «Охотник». Они выпускаются по технологии «стелс» («невидимка») с радиопоглощающим покрытием. Объем инвестиций на тот момент оценивался в 2,5 млрд рублей. После модернизации количество рабочих мест на производстве планировалось увеличить в 1,5 раза.

В 2024 году прошли публичные слушания по запросу предприятия, которое обратилось в муниципалитет за разрешением на уменьшение минимального отступа от границ участка для строительства здания корпуса нанесения радиопоглощающих и лакокрасочных покрытий.

В феврале 2026 года сообщалось, что предприятие продлило разрешение на реконструкцию производственных зданий: речь шла о трех цехах №24 (участок механической обработки), №10 (гальванический цех) и №7 (участок промывки керосином и испытания топливных баков). Это третий этап реконструкции производственной площадки, разрешение на которую компания получила в 2015 году.

НАЗ им. В.П. Чкалова — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На заводе по государственному заказу для Воздушно-космических сил РФ производят многофункциональные истребители Су-34. Здесь также разрабатывают новые авиационные комплексы и поставляют самолетные агрегаты другим предприятиям «Объединенной авиастроительной корпорации». В 2023 году завод выпустил 12 гражданских самолетов Sukhoi Superjet.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибирский авиационный завод» увеличивает производственные мощности для выпуска гражданской авиационной техники. Это необходимо для реализации комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года.