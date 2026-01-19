В магазинах Новосибирска сахар стали продавать в пачках по 450 граммов

В Новосибирском ритейле появились примеры нового подхода к упаковке товаров первой необходимости — в магазинах стали продавать сахар в пачках существенно меньше привычных.

Стандартная упаковка сахара весит 1 килограмм. Есть производители, которые фасуют его в пачки по 950 или 900 граммов. Сейчас в продаже появились пачки весом 450 граммов. Стоит такая пачка около 36 рублей. Экономии здесь нет — килограммовая пачка стоит дешевле. Маркетологи считают, что такие решения рассчитаны на тех, кто в условиях инфляции пытается удержать средний чек.

— Решение производителя более чем в два раза уменьшить вес пачки нельзя отнести к так называемой шринкфляции: даже не самый внимательный покупатель заметит, что пачка гораздо меньше обычной. Тут расчет скорее на то, что потребители пытаются экономить. Стратегия экономии включает в себя не только поиск товаров с более низкой ценой или отказ от каких-то товаров, но и покупку меньшего объема привычных и необходимых продуктов. Такая стратегия может показаться не вполне удачной. Но в моменте она позволяет покупателю уменьшить сумму в чеке, — рассказала Infopro54 маркетолог Наталья Скворцова.

Напомним, одним из самых часто применяемых производителями приемов в последнее время стало уменьшение размера упаковки при сохранении или незначительном повышении цены.

