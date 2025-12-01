В Новосибирске ждут экспертизу бывшего арестного дома, ставшего Музеем счастья

В Новосибирске начата подготовка к реставрации здания бывшего арестного дома, в котором сейчас располагается Музей счастья. НПЦ по сохранению объектов культурного наследия Новосибирской области объявил закупку на разработку научно-проектной документации по сохранению дома № 62 по улице Щетинкина.

Данное здание было построено в 1915 году. В нем находился арестный дом — аналог современного СИЗО. Его история хранит память о трагических событиях Гражданской войны — белочешском мятеже 1918 года, в результате которого в городе была свергнута советская власть. В арестном доме содержались под стражей члены президиума Новониколаевского Совета рабочих и солдатских депутатов — Петухов, Горбань, Серебренников, Шмурыгин и Полковников. В последствие все они были убиты. В 1960 году дом был признан памятником истории. Под стражей там давно никого не содержат. В 2022 году в доме разместили Музей счастья.

Разработку научно-проектной документации по сохранению объекта оценили в 2,9 миллиона рублей. Предполагается проведение комплексных научных исследований, включая историко-архивные изыскания и архитектурные обмеры. Реставрационные работы будут сосредоточены на фасадах и крыше, с сохранением оригинального декора — кирпичных сандриков первого этажа и деревянных наличников с ажурной резьбой второго. Подрядчик обязан получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и предоставить готовую документацию до 1 июня 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что старая водонапорная башня попала в зону КРТ, и общественники пытаются понять, как это отразится на судьбе памятника.