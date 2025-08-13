Рекламодателям

В Новосибирске ждут всплеска жалоб от бизнеса о блокировках телефонов

  • 13/08/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
С сентября вступают в силу корректировки в закон о связи

Слишком быстро приняли

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон «О связи». Он обязывает операторов связи блокировать оказание услуг абоненту, на чьи счета наложен арест. Госдума приняла его на пленарном заседании в июле сразу во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке уточняется, что закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии.

— Мошенники используют свои счета мобильных телефонов для перевода денег между собой, правила пользования услугами связи позволяют перевести деньги со своего счета на счет другого лица — и такой вариант «расчетов» часто используется в неправомерных целях. Чтобы заблокировать снятие денежных средств, была введена это норма, — поясняет управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко.

Она подчеркивает, что у операторов связи уже есть основания для приостановления доступа услуг связи на основании п. 1 ст. 46 Закона о связи, поскольку оператор связи обязан «прекратить оказание услуг связи:

    • при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
    • запроса от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, сформированного по результатам мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя, или предписания указанного федерального органа исполнительной власти, сформированного по результатам контрольных мероприятий,
    • в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах,
    • в случае прекращения деятельности абонентом – юридическим лицом (за исключением случаев реорганизации юридического лица) либо прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося абонентом,
    • а также в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи».

— В таких случаях оператор связи обязан приостановить услуги связи, в том числе если вы пользуетесь телефоном, оформленным на другое лицо и вас просили подтвердить ваши данные и обоснование использования, — предупреждает Бондаренко.

Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, у закона оказались серьезные «подводные камни», которые могут принести много неприятных сюрпризов для бизнеса.

— Корректировки в закон подавались как защита от мошенников, которые хотят похитить деньги граждан. Но общая формулировка в законе дает возможность более широкого толкования. К этому никто не был готов. А так как закон был принят очень быстро, а во втором и третьем чтении — за одно заседание Госдумы, то шансов отреагировать и внести поправки у бизнеса не было никаких. Это предпринимателей настораживает и пугает, — констатирует управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина.

Если понимать буквально, то не страшно

Евгения Бондаренко обращает внимание, что, согласно поправкам, операторы связи обязаны прекращать операции по возврату авансовых платежей с лицевого счета абонента, если получено постановление (именно в порядке УПК РФ, не стоит путать с законом №115-ФЗ) о приостановлении операций или об аресте этих денег.

— Речь идет именно про деньги на счете у оператора, а не про «тотальное отключение SIM». Прямое приостановление связи произойдет, только если на счету не останется средств для оплаты тарифа, — пояснила она.

При этом общие основания приостановления связи (невнесение платы, нарушение условий договора и др.) сохраняются.

— Арест банковских счетов по ст. 76 НК РФ или блокировка по 115-ФЗ не являются автоматическим основанием для блокировки телефона. Они лишь могут привести к невозможности оплатить услуги связи, — добавляет Бондаренко.

Генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания», президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин также отмечает, что если буквально трактовать закон, то операторы связи должны будут блокировать средства на лицевых счетах абонентов в случае поступления информации о блокировке или аресте средств в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

—  То есть речь идет только о физлицах, так как субъектами уголовно-процессуального преследования в РФ являются только физлица. Не секрет, что мошенники сегодня часто используют перевод средств на счета сотовых операторов с их последующим движением на другие счета. При этом в законе не идет речь об отключении услуг связи в принципе, — подчеркивает собеседник редакции.

По его словам, закон должен будет работать так: правоохранительные органы накладывают арест или блокировку на лицевые счета абонента, который подозревается в совершении преступлений, информируют об этом Роскомнадзор, РКН информирует операторов, а операторы блокируют средств.

— Если буквально толковать закон, то на иные аресты, которые проводятся в том числе с привлечением судебных приставов, он не распространяется, — говорит эксперт.

Впрочем, Сергей Карпекин не исключает, что человек может остаться без связи.

— Если средства на лицевом счете у абонента будут заблокированы, то сам оператор не сможет списать средства за свои услуги. И получится, что абонент будет отключен, так как услуги не оплачены, а те которые внесены авансом — заблокированы, — поясняет он.

Инструмент давления на бизнес

Наталья Пинигина настроена более скептически. Она не исключает, что регулирование счетов мобильных телефонов будет аналогично регулированию банковских счетов, которые отслеживают сотовые операторы, банки, лизинговые и страховые компании на предмет мошеннических отмывочных действий по 115-ФЗ и которые могут блокировать, арестовывать.

— Цель принятия закона вроде бы благая — борьба с мошенниками, которые научились использовать средства, находящиеся на балансе абонентов сотовых операторов. Но все, что у нас делается без решения суда, может быть использовано не тем способом, о котором идет речь в законе, и не для тех целей. Особенно уязвимыми категориями являются самозанятые, получающие платежи от разных лиц, а также юрлица, которым поступают денежные средства, и они активно пользуются сотовой связью. При блокировке счетов и телефонов деятельность предпринимателей может быть полностью остановлена. Сегодня многие используют мобильный телефон, мессенджеры для работы, для взаимодействия с банком, с партнерами, и не у всех есть оперативный доступ к стационарным источникам связи. В такой ситуации блокировка связи будет определенным инструментом для давления на бизнес, — поясняет эксперт.

Евгения Бондаренко также не исключает вероятность блокировки телефонов руководителей, собственников, бухгалтеров и корпоративных номеров (оформленных на юрлицо/ИП).

— Наибольший риск — оператор может прекратить обслуживание при получении распоряжения от уполномоченных органов (п. 1 ст. 46 126-ФЗ), при прекращении деятельности абонента, при аресте счета у оператора. При блокировке корпоративных счетов высока вероятность, что связь по таким номерам станет недоступна (звонки, SMS, коды доступа в сервисы), — поясняет собеседница редакции.

Что касается блокировки личных номеров (оформлены на физлиц), то здесь риск ниже, но сохраняется, если арест наложен на личные счета владельца номера или он включен в специальные перечни Росфинмониторинга. Прямой автоматической блокировки при проблемах только у компании — нет, но при наличии запроса от органов — возможно приостановление.

— По линии (115-ФЗ) операторы обязаны замораживать или ограничивать операции при попадании в специальные перечни или при выявлении высокого риска (ст. 4, 7, 7.6–7.7 115-ФЗ). Вероятность блокировки зависит от включения абонента или выгодоприобретателя в эти перечни, — констатирует эксперт.

Должна появиться «тревожная кнопка»

По словам Натальи Пинигиной, для корректной работы закона необходимо четко конкретизировать процедуру блокировки, прописать, как в случае ее введения связаться с банком, оператором связи.

— Ждем разъяснений от компетентных органов, подзаконных актов. Хотелось бы, чтобы появилась какая-то «тревожная кнопка» и механизм действий в ситуации блокировки. Операторы связи, органы дознания, судебные приставы, с которыми предпринимателям предлагают общаться в случае блокировки, как правило, работают не спеша. В данной ситуации, на наш взгляд, должны быть четкие регламенты по времени на предоставление ответа после обращения: не несколько часов или дней, а максимально оперативно. К сожалению, мошенники у нас очень адаптивны и быстро отреагируют на это ужесточение законодательства, поэтому основной удар придется на бизнес. Пока ожидаем роста жалоб со стороны предпринимателей с 1 сентября, — говорит Наталья Пинигина.

Ранее редакция сообщала о рисках работы с персональными данными

Фото freepik, автор: freepik 

232

Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Закон о связи борьба с мошенничеством блокировка телефонов


