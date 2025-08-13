Рекламодателям

Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП

  • 13/08/2025, 10:45
Значительная часть этих нарушений, а именно 500 случаев, зафиксирована в южных районах, таких как Искитимский и Сузунский

«Россети Новосибирск» активизирует усилия по предотвращению несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетей в Новосибирской области. В ходе инспекций, проведённых в различных районах региона за последнюю неделю, энергетиками было выявлено незаконное размещение оборудования на 771 опоре линий электропередачи (ЛЭП). Значительная часть этих нарушений, а именно 500 случаев, зафиксирована в южных районах, таких как Искитимский и Сузунский.

С начала текущего года специалистами сетевой компании было зарегистрировано свыше 20 тысяч случаев незаконного размещения оборудования телекоммуникационными операторами на объектах электросетевой инфраструктуры. Каждый такой инцидент представляет собой реальную угрозу для стабильного электроснабжения потребителей и важных социальных объектов, а также затрудняет нормальную эксплуатацию энергообъектов. Самым важным является то, что это создает опасность для жизни и здоровья монтажников, осуществляющих установку линий связи на ЛЭП под напряжением.

Нелегальное размещение ВОЛС может спровоцировать аварийные ситуации из-за избыточной нагрузки на опоры или перехлёста проводов линий связи и электропередачи. Кроме того, несанкционированные подвесы затрудняют оперативное устранение аварий бригадами сетевой организации, ограничивая доступ к необходимому оборудованию.

Компания продолжит активную работу по предотвращению нелегального использования энергообъектов для размещения ВОЛС, чтобы избежать подобных инцидентов. Энергетики выражают готовность к сотрудничеству с провайдерами, стремящимися к взаимодействию в рамках правового поля. Процедура легализации несанкционированных подвесов максимально упрощена: владельцам оптоволоконных линий необходимо лишь подать заявку в сетевую организацию. После этого специалисты проведут совместную инвентаризацию и подготовят проект договора. Это позволит избежать негативных последствий, обеспечивая безопасность и надежность работы электросетевого комплекса, а также даст возможность легально расширять покрытие интернет-сети в населенных пунктах области.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев
650

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика АО "Россети"


