Мэрия позаботилась о новосибирцах, обеспечив их биотуалетами на время праздников

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика, который установит биотуалеты в местах проведения общегородских мероприятий в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает департамент энергетики и ЖКХ города.

Победитель тендера будет обязан установить в течение 2026 года 348 биотуалетов, в том числе в местах празднования Нового 2026 года и демонтажа новогоднего городка (40 штук), во время подготовки и празднования Дня Победы (45 биотуалетов), на площадка празднования Дня города (55 биотуалетов), в центре города во время проведения марафона им. Раевича (20 биотуалетов) и Лыжни России на лыжной базе им. А. Тульского (15 шт.) и других мероприятиях. Кабинки простоят на улице в течение всего периода, пока длятся праздники.

Габаритные размеры биотуалетов должны быть не менее 120х120х220 см. В перечень работ также входит обслуживание биотуалетов (очистка накопительной емкости, заправка приемного бака дезинфицирующими жидкостями, а также чистка туалетной кабины и влажная уборка внутри биотуалета каждый час). Мобильные туалетные кабины должны иметь накопительный бак не менее 250 литров. Все биотуалеты должны иметь антивандальное исполнение.

Заявки принимаются от участников до 9 декабря. Начальная цена контракта — 1,461 млн рублей.

Стоит отметить, что 1 декабря в Новосибирске официально стартует новогодний сезон и начали работу ключевые праздничные площадки в центре мегаполиса: в Первомайском сквере, на улице Ленина и в Театральном сквере, где установлена главная городская новогодняя ёлка.

