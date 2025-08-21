В Новосибирской области изъяли почти две тонны молочной продукции

В первом полугодии 2025 года в Новосибирской области в ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора изъяли девять партий некачественного молока и молочной продукции, общим весом 1948 кг.

Инспекторы провели 167 проверок на 198 объектах, где работают юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся продажей молока и молочной продукции. Было исследовано около 1,8 тысячи проб.

— Проб молока и молочной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно — химическим, радиологическим показателям в обращении не выявлено. Выявлены единичные случаи несоответствия гигиеническим нормативам по микробиологическим, физико-химическом показателям, — уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Стоит отметить, что в июле 2025 года Новосибирская область оказалась на третьем месте в стране по количеству фальсифицированных молочных продуктов и воды, попавших в социальные учреждения. В рамках федерального эксперимента, который провели Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и система мониторинга «Честный знак», в регионе обнаружили 37 тонн некачественной продукции в 13 социальных объектах.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область продолжает сокращать поголовье коров из-за лейкоза. Начиная с 2017 года хозяйства региона ежегодно отправляют под нож тысячи голов КРС из-за опасного заболевания.