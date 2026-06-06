Как жёсткая денежно-кредитная политика воспитала в россиянах культуру осознанного накопления

Об этом в интервью «Ъ FM» на ПМЭФ заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, проведя параллель между влиянием рыночной среды и педагогическими принципами.

«Если вспомнить принципы Льва Толстого о том, что истинное обучение происходит не через принуждение, а через создание среды, в которой правильное поведение становится естественным и выгодным, то можно сказать, что именно цикл высоких ставок сформировал культуру осознанного накопления», — отметил он.

Как отмечает топ-менеджер, россияне стали гораздо более вдумчиво подходить к управлению временно свободными средствами. Эта тенденция сохраняется даже в условиях разворота денежно-кредитного цикла и снижения ставок.

По прогнозам ВТБ, объём привлечённых средств граждан в российских банках по итогам года увеличится на 10% и превысит 72 трлн рублей. Сам банк планирует наращивать портфель опережающими рынок темпами, в том числе за счёт нескольких миллионов клиентов Почта банка, недавно перешедших в ВТБ. Однако более значимым, чем количественные показатели, становится структурный сдвиг: клиенты всё активнее интересуются не только классическими вкладами, но и более сложными инструментами — облигационными стратегиями и фондами денежного рынка.

В ответ на этот тренд банк усиливает технологии персонального подбора. Финансовый интеллектуальный подборщик ВТБ анализирует риск-профиль клиента, историю его взаимодействия с банком и общерыночные тенденции, после чего непрерывно предлагает набор продуктов, позволяющий получить дополнительную доходность на любом рынке. Таким образом, привычка к осознанному сбережению, воспитанная «педагогикой» высоких ставок, по мнению банкира, носит долгосрочный характер и заставляет финансовые институты перестраивать продуктовые линейки в сторону более персонализированных и гибких инвестиционных решений.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ