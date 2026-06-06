В Новосибирске состоялся благотворительный забег юристов

6 июня на Михайловской набережной прошел благотворительный забег Sibir Legal Run 2026. Участие было платным: каждый бегун перевел одну тысячу рублей в фонд, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

В этом году на старт вышли 170 человек. Среди участников были люди разного возраста и уровня подготовки: опытные спортсмены с разрядами, любители активного образа жизни и даже те, кто не бежал, а шел с палками. Для детей организовали отдельный забег.

— Это день, когда мы делаем хорошее не только для себя — кто-то размялся, пробежался, кто-то просто пришел с детьми, — а еще и помогли благотворительности. В Москве пять тысяч человек бегут, громадные суммы собирают. В регионах масштабы другие, конечно. Собирать деньги тяжело. В этом году еще тяжелее, если честно: люди испытывают финансовые трудности, фокусируются на другом, не всем сейчас до пожертвований. Такие мероприятия помогают привлечь внимание людей к очень важным темам. Взносы участников Legal Run переводятся напрямую на счет благотворительного фонда «Подари жизнь», — рассказала Infopro54 организатор благотворительного забега, управляющий партнер компании «Юсконсалт», архитектор бизнес-партнерств Евгения Бондаренко.

Официальной конкурсная дистанция — 2,5 км. Среди женщин победителями стали Полина Пехота (компания АЛРОСА), Ульяна Кузнецова (Арбитражный суд Новосибирской области, Анастасия Чигринская (компания «Юсконсалт»). Среди мужчин лучшие результаты показали Александр Агапеев (самозанятый), Илья Гладких (компания «СберЛигал»), Николай Сидоров (компания «Гридер»).

Александр Агапеев второй год подряд стал победителем. Он преодолел дистанцию за 8 минут 22 секунды, улучшив рекорд трассы примерно на 20 секунд.

— С каждым годом всё лучше: и организация, и праздник. Конкуренция супер, я даже не оглядывался, думал, что соперники где-то рядом. Я сам юрист, пять лет учился в университете, практиковал. Мне очень приятно, что в этом забеге благотворительный аспект присутствует. Это очень здорово, что люди объединяются ради помощи тем, кто в ней сильно нуждается. Уверен, в следующем году мероприятие еще масштабируется, — говорит Александр Агапеев.

Для тех участников, которые стремились испытать на более длинной трассе, было возможность пробежать 5 км.

Legal Run — международный благотворительный проект, с 2014 года объединяющий юристов, их партнеров и друзей ради помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. В 2026 году забеги и флешмобы проходят с апреля по июнь более чем в 25 городах России и мира, объединяя свыше тысячи участников.

Среди уже состоявшихся забегов — Краснодар, Воронеж, Лимасол, Белград, Дубай, Калининград, Волгоград, Красноярск, Иркутск, Нижний Новгород, Мурманск. В один день с Новосибирском, 6 июня, акция прошла также в Москве, Ижевске, Ростове-на-Дону, Саратове и Тюмени. Впереди — забеги в Екатеринбурге, Благовещенске, Якутске, Барнауле, Владивостоке, Казани, Самаре и Санкт-Петербурге.

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