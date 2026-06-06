Число ДТП с участием детей резко выросло в Новосибирской области

В Новосибирской области затяжная холодная весна сдвинула выплод мошек примерно на неделю, но на численность это не повлияет. Пик придется на первую декаду июля, а главным кровососом для города останется вид Simulium maculatum. Об этом Infopro54 рассказала старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Людмила Петрожицкая.

Традиционно первыми кровососами, которые начинают досаждать жителям Новосибирска летом, становятся комары. Их в этом году много, как и прогнозировали ученые. Мошек пока практически нет, но скоро они появятся.