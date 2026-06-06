Число ДТП с участием детей резко выросло в Новосибирской области

Тревожная статистика дорожно-транспортных происшествий за 2025 год зафиксирована в Новосибирской области. Прежде всего, речь идет о росте аварий с участием несовершеннолетних.
Ситуация с детским травматизмом на дорогах
Как следует из данных информационного-аналитического обзора Научного центра БДД МВД России:
- количество ДТП с участием детей в регионе выросло на 12,8% (536 случаев);
- число погибших детей увеличилось более чем в 2,5 раза (+166,7%, 16 человек);
- количество раненых детей возросло на 11,5% (573 человека).
Общая картина аварийности за 2025 год
Другие категории происшествий также демонстрируют тревожные тенденции:
Грузовой транспорт:
- рост ДТП на 15,4% (404 случая);
- увеличение числа погибших на 17,7% (93 человека);
- тяжесть последствий — 15,7.
Каршеринг:
- снижение общего числа ДТП на 36,8% (12 случаев);
- удвоение числа погибших (+100%, 2 человека);
- уменьшение числа раненых на 15,4% (22 человека);
- тяжесть последствий — 8,3.
Ранее редакция сообщала о том, что жительницу Новосибирска раскритиковали за агрессивное вождение.