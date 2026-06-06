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Город Культура Общество

В арт-пространстве Новосибирска открылась выставка «Толковые ряды»

Автор: Юлия Данилова

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В городе открылась оригинальная экспозиция парковых инсталляций «Толковые ряды»

В честь Дня Русского языка в новосибирском Арт-Парк Культурный код открылась бесплатная выставка деревянных скульптур «Толковые ряды» (0+).

Кручусь как белка в колесе
Кручусь как белка в колесе

Для создания композиций были приглашены трое резчиков, которые являются чемпионами России по резьбе парковых скульптур. Об этом редакции Infopro54 рассказали сотрудники компании — инициатора проекта.

Гусь свинье не товарищ
Гусь свинье не товарищ

Идея каждой композиции навеяна русскими пословицами, поговорками, фразеологизмами, а также народной мудростью.

Горе луковое
Горе луковое

Визуальная интерпретации крылатых выражений завораживает и вызывает смех.

Ты кто?
Ты кто?
Два сапога - пара
Два сапога — пара

Знакомые выражения предстают в совершенно новом, неожиданном образе.

Око за око, зуб за зуб
Око за око, зуб за зуб

Стоит отметить, что в парке также можно увидеть персонажей «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина.

Золотая рыбка
Золотая рыбка

А также иллюстрации его произведения «У лукоморья дуб зелёный…».

Лукоморье
Лукоморье

Сотрудники, которые готовились к открытию «Толковых рядов», рассказали корреспонденту Infopro54 о том, что многие идеи для скульптур и инсталляций генерирует создатель проекта, учредитель ООО «Фанерный мир» Николай Филатов.

Яйца курицу не учат

— Это его инициатива. Ему просто захотелось создать в этом пространстве уголок, куда будет интересно прийти и взрослым, и детям. Это получается. Мы наблюдаем, что количество посетителей растет. Люди смотрят, фотографируются. Особенно рады дети. Это дает вдохновение для расширения экспозиции, — отмечают собеседники редакции.

Шут гороховый
Шут гороховый

Ранее Николай Филатов рассказывал в СМИ, что идея создания парка под открытым небом в торгово-логистической зоне на ул. Сибиряков-Гвардейцев начала реализовываться на практике в 2022 году. Вначале появился мурал Виктора Цоя,   потом его скульптуры. Также здесь можно увидеть мурал, посвященный Сергею Бодрову.

Стоит отметить, что героем многих инсталляций арт-пространства по-прежнему является лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Героем многих инсталляций по-прежнему является лидер группы «Кино» Виктор Цой

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что русский язык — это не памятник, а процесс

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Город Культура Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Скульптуры парки Новосибирска День русского языка арт-пространство

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Информация об автомобилях должников появилась на Госуслугах

Автор: Артем Рязанов

На портале «Госуслуги» появилась новая функция для получения информации о транспортных средствах. Благодаря ей арбитражные управляющие могут запрашивать выписки из государственного реестра. МВД России совместно с Росреестром и Минцифры реализовали этот функционал, о чем сообщила Госавтоинспекция России 4 июня в «Максе».

Теперь специалисты, назначенные судом для проведения процедуры банкротства или финансового оздоровления компаний и физических лиц, могут быстро получать данные о наличии или отсутствии зарегистрированного транспорта за должниками, не обращаясь напрямую в Госавтоинспекцию.

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Был скрыт под штукатуркой: на фасаде Новосибирской областной библиотеки нашли нивелирный пункт вековой давности

Ремонт фасада здания Новосибирской государственной областной научной библиотеки привел к интересному открытию. Во всех смыслах этого слова. Под слоем штукатурки найден нивелирный пункт 1925 года. Infopro54 узнал историю находки.

Здание библиотеки расположено по адресу Советская, 6. У него долгая, интересная история. Оно было построено в 1909 году, в первые десятилетия своей истории несколько перестраивалось. В своем нынешнем виде оно существует с 1938 года. Библиотека работает здесь с 70-х годов. Ремонта фасадов не было давно. И из нынешних сотрудников библиотеки никто не знал, что на здании есть нивелирный пункт.

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В Новосибирской области задерживается сев яровой пшеницы — есть риски для урожая

Согласно оперативным данным регионального Минсельхоза на 3 мая, исполнение плана по яровому севу в Новосибирской области составляет 82,1%. Из запланированных к севу 1 899 522,5 гектара засеяно 1 599 908,4 гектара.

По яровой пшенице исполнение плана составляет 81,1%. Разница по районам существенная: в одних показатели менее 65%, в других — перевыполнение плана. Агрономы объясняют, что ключевой причиной задержек является погода.

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Новосибирск попал в топ регионов по старению рынка труда

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области количество работников до 40 лет за 2025 год сократилось на 3,3% или на 20 тысяч человек. Такие данные привела аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании статистики Росстата. В абсолютных цифрах сокращения регион оказался на втором месте в Сибири.

Самую серьезную отрицательную динамику в округе показал Красноярский край. Здесь сокращение составило 6,3% или на 40953 человек. Далее идут:

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Крупная авария создала многокилометровую пробку под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие стало причиной масштабного затора на Бердском шоссе 5 июня. По данным картографических сервисов, движение практически парализовано в обоих направлениях.

Ситуация на выезде из Новосибирска выглядит особенно сложной. Протяжённость затора — около 9 километров. Начало пробки — район дома 301а на Бердском шоссе, окончание — остановка «Посёлок Кирова».

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Жаркие выходные с температурой до +34 градусов ждут новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области на предстоящих выходных будет сохраняться высокая температура. По информации Западно-Сибирского УГМС, днём столбик термометра может подняться до +34 градусов, а ночные температуры останутся комфортными.

В пятницу, 5 июня, ночью в Новосибирске ожидается +15…+17 градусов, а в пригороде — +12…+14 градусов. Днём температура поднимется до +27…+29 градусов. Небо будет ясным, осадков не предвидится.

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В арт-пространстве Новосибирска открылась выставка «Толковые ряды»

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