В арт-пространстве Новосибирска открылась выставка «Толковые ряды»

В честь Дня Русского языка в новосибирском Арт-Парк Культурный код открылась бесплатная выставка деревянных скульптур «Толковые ряды» (0+).

Для создания композиций были приглашены трое резчиков, которые являются чемпионами России по резьбе парковых скульптур. Об этом редакции Infopro54 рассказали сотрудники компании — инициатора проекта.

Идея каждой композиции навеяна русскими пословицами, поговорками, фразеологизмами, а также народной мудростью.

Визуальная интерпретации крылатых выражений завораживает и вызывает смех.

Знакомые выражения предстают в совершенно новом, неожиданном образе.

Стоит отметить, что в парке также можно увидеть персонажей «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина.

А также иллюстрации его произведения «У лукоморья дуб зелёный…».

Сотрудники, которые готовились к открытию «Толковых рядов», рассказали корреспонденту Infopro54 о том, что многие идеи для скульптур и инсталляций генерирует создатель проекта, учредитель ООО «Фанерный мир» Николай Филатов.

— Это его инициатива. Ему просто захотелось создать в этом пространстве уголок, куда будет интересно прийти и взрослым, и детям. Это получается. Мы наблюдаем, что количество посетителей растет. Люди смотрят, фотографируются. Особенно рады дети. Это дает вдохновение для расширения экспозиции, — отмечают собеседники редакции.

Ранее Николай Филатов рассказывал в СМИ, что идея создания парка под открытым небом в торгово-логистической зоне на ул. Сибиряков-Гвардейцев начала реализовываться на практике в 2022 году. Вначале появился мурал Виктора Цоя, потом его скульптуры. Также здесь можно увидеть мурал, посвященный Сергею Бодрову.

Стоит отметить, что героем многих инсталляций арт-пространства по-прежнему является лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что русский язык — это не памятник, а процесс.